El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este miércoles que no es compromisario “y como tampoco he tenido el honor de ser invitado” no estará en el congreso del PP de este viernes y sábado en el que se elegirá al máximo dirigente de la formación. “Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación”, ha ironizado cuando se le ha preguntado si le hubiera gustado asistir.

En la ronda de preguntas del encuentro mantenido en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA), Aznar ha indicado que no ha tenido ninguna conversación últimamente con Mariano Rajoy de expresidente a expresidente y ha añadido que espera que los compromisarios ‘populares’ “acierten” en la elección del nuevo presidente en el cónclave.

Aznar renunció en diciembre de 2016 a la presidencia de honor del PP, pocos meses después de que la fundación FAES que preside se desvinculara del PP. “Después de haber sido durante ocho años presidente del Gobierno de España; durante 14 años presidente nacional del PP y durante otros tanto su presidente de honor, mantengo mi condición de militante del PP, adquirida hace casi ya 38 años”, dijo entonces en una carta enviada a Rajoy.

Previamente, en declaraciones a los periodistas y también luego en las preguntas, Aznar ha expresado que la refundación del centro derecha nacional es “absolutamente indispensable por un factor de estabilidad democrática y de propia supervivencia del PP” y ha dicho que la formación ‘popular’ tiene una “oportunidad única” en este congreso y le ha deseado “mucha suerte”.