Casado en Alsasua: “No cabe equidistancia frente a los matones que pegan palizas a inocentes”

El exvicesecretario general de Comunicación del PP y candidato a presidir el partido tras la marcha de Mariano Rajoy, Pablo Casado, ha afirmado este domingo en Alsasua (Navarra) que “no cabe la equidistancia frente a los matones que van pegando palizas a gente inocente cuando está en un bar y a aquellos servidores públicos que se dejan la vida y la piel para defender nuestros derechos y libertades”.

En declaraciones a la prensa delante del cuartel de la Guardia Civil en Alsasua, municipio donde dos agentes del Instituto Armado y sus parejas fueron agredidos por un grupo de radicales en 2016, Casado ha sido claro: “Yo sí estoy con la Guardia Civil y yo sí estoy con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. He venido a Alsasua a decir que ¡Viva la Guardia Civil! y que necesitamos que siga sirviendo a España, sobre todo en aquellos territorios donde las libertades son conculcadas”.

Acompañado por la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y tras visitar este domingo Ermua y San Sebastián, el candidato a liderar el PP, tal y como avanzó OKDIARIO, ha querido visitar este lugar para decir a “todos los agentes de la Benemérita, a sus familias, a su padres, a sus parejas y a sus hijos, que estamos orgullosos de ellos y que no vamos a tolerar ni chantajes ni amenazas”. “Y mucho menos réditos electoralistas por pactos inconfesables para echar del Gobierno a un legítimo partido que había ganado las elecciones”, ha lanzado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Por tanto, ha proseguido Casado, “si yo soy presidente del Partido Popular no se van a tolerar ni agresiones ni conculcaciones de los derechos contra la Guardia Civil o contra los ciudadanos ni de Navarra, ni de País Vasco ni de Cataluña”.

“Ahora, los que nos mataban, los que nos señalaban, quieren cobrar rédito político por dejar de hacerlo”, denuncia Casado

“No se puede tolerar aquí en Alsasua que en plenas fiestas de San Juan se quemen banderas españolas o figuras de un cuartel de la Guardia Civil hecho en cartón piedra”, ha enfatizado. “Me da igual que algunos se amparen en los tribunales, pero vamos a seguir defendiendo que quemar banderas de España sea delito, que quemar fotos del jefe del Estado sea delito, que instigar al odio y al supremacismo contra los ciudadanos que no piensen igual esté igual de penalizado que el racismo o los delitos contra la libertad de orientación sexual, ideológica o religiosa”, ha añadido.

A juicio de Casado, “este país no tendrá futuro mientras en un bar de Alsasua se pega a dos guardias civiles”. “Ya está bien, respetemos este país. Esto tiene que ser un punto de partida para una reconstrucción de un proyecto político a nivel nacional”, ha subrayado.

Curar la xenofobia

Frente a quienes han calificado de “provocación” su visita a las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil en Alsasua, el diputado del PP ha contestado que “quienes piensan eso son una sociedad enferma y hay que empezar a sanarla”. “La enfermedad del sectarismo y la xenofobia hay que empezar a curarla. Antes nos mataban y ahora los que nos mataban, los que nos señalaban, quieren cobrar rédito político por dejar de hacerlo”, ha sentenciado.

Así mismo, Casado ha apuntado que “algunos que gobiernan en España dicen que hay que acercar a los presos porque les dan mucha pena las familias que están dispersas. Yo les digo que no me dan ninguna pena las familias de los terroristas porque estén lejos. Me dan pena las familias de las víctimas que tienen que ir a poner flores a otros cementerios, como los padres de Miguel Ángel Blanco, que ya fallecido su hijo, hubo quien ultrajó su tumba y los padres se lo tuvieron que llevar a Galicia”, ha lamentado.

“Vamos a empezar a reescribir moralmente la historia de este país, en la que no ha habido dos bandos, ha habido unos cobardes, unas alimañas que mataban gente, por la espalda siempre, con un mando a distancia no vaya a ser que los detuvieran, y ha habido gente inocente que hemos puesto la nuca. Ni borrón ni cuenta nueva; ni olvido ni perdón por los responsables públicos”, ha remachado.