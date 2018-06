Cospedal avisa a Torra: “Si ETA no acabó con España, ni él ni Puigdemont no lo harán”

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha asegurado hoy que garantizará que “Cataluña no se separe de España” y ha avisado al presidente catalán, Quim Torra, de que si “los ataques de ETA no lograron acabar con esta nación” tampoco lo hará el independentismo catalán.

Cospedal ha iniciado hoy la campaña interna para la presidencia del PP en Barcelona, en donde ha celebrado un encuentro con militantes en la sede del partido acompañado de la que es su portavoz de campaña, la exministra Dolors Montserrat.

Con la secretaria general del PP se han fotografiado diversos dirigentes de Cataluña, entre ellos la secretaria de la Mesa del Congreso y exlíder de los populares en esta comunidad, Alicia Sánchez-Camacho; la ex delegada del Gobierno en Cataluña Llanos de Luna, y el eurodiputado Santiago Fisas.

En un discurso ante los militantes en la sede del PPC, Cospedal ha reprochado a Torra su actitud ayer en Tarragona con el rey Felipe VI durante la inauguración de los Juegos Mediterráneos. “En Cataluña tenéis un presidente que no gobierna para todos y que nos hizo sentir vergüenza por cómo se comportó con el Rey, tiene que ser el presidente de todos los catalanes”, ha lamentado.

“Os aseguro que ninguna estratagema ni operación, se llame como se llame, ni ningún truco va a permitir que Cataluña se separe del resto de España, de ninguna manera”, ha garantizado a los presentes la candidata si resulta elegida presidenta del PP.

En este contexto, ha indicado que si “los ataques de ETA” no acabaron “con esta nación, no va a conseguir acabar con ella ni Torra ni (Carles) Puigdemont. Esto no va a pasar”.

Cospedal ha explicado que ha decidido empezar en Cataluña después de todo lo acontecido el pasado otoño y ha recordado que una de las últimas veces que estuvo en esta comunidad fue el 1 de octubre, un día que fue “muy duro”.

Sobre el artículo 155

En una contienda en la que se disputará la presidencia del PP, entre otros candidatos, con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal, que fue ministra de Defensa en el mismo gabinete, ha aseverado que a ella le hubiera gustado aplicar antes el artículo 155 de la Constitución.

Ha justificado que el anterior Gobierno del PP tomara la decisión más tarde porque tuvieron que esperar a PSOE y Ciudadanos para sumarse, pero “a algunos nos hubiera gustado antes”, ha insistido.

También ha confesado que hubiera preferido que TV3 hubiera sido “intervenida”, para que no fuera un “aparato de propaganda” del independentismo que, a su juicio, hace declaraciones de odio.

Cospedal ha reprochado asimismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya llegado a Moncloa tras una moción de censura “injusta”, sin ser diputado del Congreso, y “gracias a los votos de los que han querido romper España y Bildu”.

Ha criticado las propuestas de “federalismo asimétrico y plurinacionalidad” de Sánchez y ha dicho “sin ningún complejo” que para ella “la solución es el Estatut y la Constitución”, una vía que tiene “un recorrido amplísimo”.

La candidata ha remarcado que “España es Cataluña y Cataluña es España” y en este sentido “no se le puede robar a la gente su derecho a ser español y europeo”.

Por su parte, Dolors Montserrat ha destacado que Cospedal es quien “defiende como nadie la unidad de España”, también en una tierra como Cataluña en la que por ser del PP “te pintan la casa, te ponen un molotov o te intentan declarar persona non grata”, ha denunciado.