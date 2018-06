El exministro Álvaro Nadal apoya a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría

Álvaro Nadal, responsable de economía del PP y ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha anunciado este martes que apoyará a la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. “Es una de las personas con más sentido de Estado que he conocido”, ha espetado Nadal.

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que será candidata a la Presidencia del PP en el congreso extraordinario del partido que se celebra los días 20 y 21 de julio. Lo ha hecho en Twitter, donde ha convocado a los medios a las 13:00 horas a las puertas del Congreso de los Diputados para explicar sus motivos.

El plazo para la presentación de candidaturas expira este miércoles. Se espera que en las próximas horas también dé el paso la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que este martes ha convocado a la junta directiva del PP de Castilla-La Mancha. Hasta el momento, han anunciado su candidatura a suceder a Rajoy el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el exministro José Manuel García Margallo; el diputado José Ramón García Hernández; y el exlíder de Nuevas Generaciones José Luis Bayo.

La sorpresa la ha dado sin duda Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que este lunes anunció que no optará a presidir el PP. Fijo en todas las quinielas, el dirigente gallego explicó que ser presidente de Galicia es su prioridad y la mayor de sus ambiciones políticas. “No puedo fallar a los gallegos”, argumentó recordando el compromiso que adquirió en 2016, cuando pidió el voto para ser presidente durante cuatro años. Según Feijóo, presentar su candidatura no hubiese sido “coherente” con esa promesa.