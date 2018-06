El Congreso ha gastado 1,9 millones esta legislatura en cambiar y anular viajes de los diputados

El Congreso de los Diputados lleva gastados cerca de 1,9 millones de euros en lo que va de legislatura en la gestión, cambios y anulaciones de los billetes de los viajes de los diputados.

Así se desprende de los datos registrados por la Cámara Baja, en los que se informa del importe de los desplazamientos de los parlamentarios.

El Congreso detalla, por un lado, de la cuantía de los viajes que se sufragan a costa de su presupuesto, y que pueden ser de tres tipos: los ‘parlamentarios’ -es decir, los que cubren el trayecto entre la circunscripción de origen del diputado y Madrid, para el desarrollo de su trabajo- los que se justifiquen en una actividad “política, sectorial o de representación institucional” en nombre del grupo parlamentario del diputado y los ‘oficiales’, es decir, aquellos “en los que el diputado se desplace a realizar una actividad de representación del Congreso”.

Pero, además, la Cámara recoge las diferencias entre el cómputo inicial previsto de los viajes y el finalmente abonado, resultante de los gastos de gestión, anulación y cambios de billetes, o de los viajes pendientes de utilización o no utilizados. Así, desde el inicio de la actual legislatura -julio de 2016- esta cifra asciende a 1.896.199,22 euros.

Los datos, registrados por trimestres, demuestran el importante gasto que esa improvisación de los diputados supone para la Cámara. Así, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el Congreso tuvo que pagar por ese concepto 327.447,17 euros, de forma que el coste final de todos los desplazamientos en ese periodo ascendió a 1.212.833,60 euros.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, los diputados cargaron al Congreso 1.176.973,44 euros en desplazamientos y se gastaron 445.961 euros en gestiones y modificaciones. Esa cifra fue de 211.928.31 euros entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado, aún teniendo en cuenta que ese periodo abarca las vacaciones. Los viajes ascendieron entonces a 914.655,92 euros.

Los viajes ‘parlamentarios’ de los diputados, es decir, a sus casas, son los más abultados pese a que tienen un ‘plus’ de 1.842 euros por vivir en Madrid.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017, sus señorías gastaron 1.240.233,68 euros en viajes, y 226.873,4 en cambios, anulaciones y demás. Del 1 de enero al 31 de marzo, la cifra fue similar: 1.242.164,01 euros por desplazamientos y 242.372,03 por ese concepto. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, los viajes supusieron a la Cámara 1.134.221,35 euros y 849.941,91 euros en el trimestre anterior, el primero de la legislatura.

Los viajes de los diputados representan uno de los gastos más destacados para la Cámara. Especialmente, los referidos a los trayectos entre Madrid y las regiones de origen de los parlamentarios.

En este caso, la mayoría de los diputados optan por desplazarse cada semana a Madrid para acudir a su trabajo en la Cámara, a pesar de que, por el hecho de ser elegidos por otra circunscripción, disponen ya de un ‘plus’ de 1.842,10 euros al mes, libres de impuestos. Un ‘extra’ destinado a “afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara”, es decir, pagar un alquiler o alojamiento en Madrid, precisamente, para evitar el despilfarro.

Los viajes “parlamentarios”

Aún así, los llamados viajes ‘parlamentarios’ son los más habituales y, también, los que suponen un esfuerzo económico mayor para el Congreso.

Así, en lo que va de año, el Congreso ya ha gastado 1.442.856,93 euros en pagarles a los diputados los viajes a sus casas.

En estos casos, los mecanismos de control son prácticamente inexistentes. Como se refleja en el reglamento, los diputados únicamente deberán comunicar estos desplazamientos por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, dentro de los 15 días siguientes a su realización.

El Congreso establece que “el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre sin que deba imponerse ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”. Aunque sí advierte de que el diputado “debe utilizar de manera responsable los medios que la Cámara pone a su disposición”.

El Congreso advierte además de que “la realización de cualquier desplazamiento para un objeto distinto de los mencionados y que no guarde relación con el ejercicio de la labor política o parlamentaria no podrá ser imputada al Presupuesto de la Cámara, debiendo abonarse por el Diputado”. No obstante, como informó OKDIARIO, algunos diputados aprovechan estos desplazamientos para acudir a actos de partido, como ocurrió con los diputados ‘pedristas’ durante la campaña de primarias de Pedro Sánchez.