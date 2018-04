Soraya sobre Cifuentes: “Habrá que estar a la espera”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que “habrá que estar a la espera” sobre los próximos acontecimientos en torno al polémico máster de Cristina Cifuentes.

A su llegada a la Convención Nacional del PP, en Sevilla, y preguntada por el respaldo a la presidenta madrileña, Santamaría solo ha expresado que el PP “ha sido muy claro al respecto”.

“La presidenta Cifuentes ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo. Por lo tanto, habrá que estar a la espera”, ha afirmado.

Santamaría no ha aclarado si las explicaciones que hasta ahora ha ofrecido la presidenta madrileña le parecen “suficientes”.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha considerado que “será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente”.

“A partir de ahí no tengo mucho más que decir, eso ya no me corresponde a mí”, ha dicho también a su entrada en el cónclave ‘popular’. Rajoy ha reiterado el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid.