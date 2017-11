El PP quiere entrar en un futuro gobierno de Arrimadas o Iceta

El Partido Popular pedirá la entrada en el gobierno que se constituya tras las elecciones del 21 de diciembre si los constitucionalistas suman mayoría.

De acuerdo a los sondeos, la opción más probable es que ese gobierno lo encabece la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, o del PSC, Miquel Iceta. En fuentes ‘populares’ aseguran que no renuncian a gobernar, aunque, llegado el caso, su intención es no bloquear un acuerdo que evite que los independentistas se hagan con el poder. Y ello implica su disposición a investir a Iceta si, llegado el momento, obtiene un mejor resultado electoral, como pronostican las encuestas.

Aunque la instrucción de Génova es evitar los ataques directos a PSC y Ciudadanos, no se oculta el malestar con los últimos pasos de estos partidos. Sobre los de Rivera se afea el “oportunismo” para intentar “apropiarse” ahora del artículo 155, cuando hace solo unos meses recelaban. En fuentes del partido en Cataluña se apunta además a la escasa experiencia “de gestión” de la candidata Arrimadas, un punto en contra, sostienen, para un gobierno que ha de combatir aún con la fiereza del independentismo.

En los cálculos electorales que manejan los ‘populares’, se considera que los partidos constitucionalistas podrían sumar mayoría si la participación está en torno al 82 por ciento. Por encima, las perspectivas serían negativas, ya que significaría que el secesionismo ha conseguido una movilización todavía mayor. Los independentistas, según el PP, tocaron techo en las elecciones de 2015 y por eso no se espera que ahora saquen un mejor resultado. Al contrario, sufrirían un ligero retroceso hacia la abstención, entre el 2% y el 4%.

Para el PP, lo más destacado es el porcentaje del 25%-35% que responde “no sabe o no contesta” a la pregunta de qué votarán el próximo 21 de diciembre. Un significativo “voto oculto o vergonzante”, sostienen, que iría a parar al partido. No obstante, reconocen también que ante unas elecciones “excepcionales” como estas, la situación es de “incertidumbre”. Y no solo el propio resultado electoral. También cómo se gestionan los pactos posteriores son motivo de cábalas.

Sobre todo, en el caso del PSC. El propio secretario general, Pedro Sánchez, ya ha advertido que no harán presidente a un candidato que defienda el secesionismo, pero tampoco está dispuesto a investir a “la media naranja del PP”, en referencia a Ciudadanos, y a Arrimadas.

El PP catalán no ve tan descabellada una repetición electoral, en el caso de que, pese al veto de Sánchez, Iceta intente un gobierno con ERC y los ‘comunes’. Una opción, sostienen, que provocaría una crisis con los barones, difícil de sostener para el partido, y la posibilidad de que el propio Sánchez acabe forzando una nueva cita con las urnas.

Ese diagnóstico no está, sin embargo, en la mesa de Moncloa. En fuentes gubernamentales sostienen que “no se ha planteado” que las elecciones del 21 de diciembre no despejen la formación de gobierno en Cataluña.