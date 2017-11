La investigación del PP desvela otros 15 millones perdonados al PSOE por la banca hasta 2004

Hoy el PP pedirá cuentas al PSOE por la condonación de más de 40 millones de euros en créditos bancarios desde 2004. Créditos que no se llegaron a cobrar y que forman parte de las peticiones de explicación de la Comisión de Investigación que se celebra en el Senado para esclarecer la financiación de los partidos. En esta cita se preguntará por estos más de 40 millones. Pero el PP se ha topado en sus investigaciones con fechas previas y millones previos. Porque en el seguimiento del dinero perdonado por parte de la banca al PSOE se han detectado, no solamente las cantidades citadas a partir de 2004. También se han encontrado otros 15 millones de euros perdonados por la banca al Partido Socialista entre el año 1990 y el 2004.

Esta primera etapa de perdones de crédito no se analizará en la Comisión de Investigación. Y es que se fijó desde el primer momento el año 2004 como fecha de inicio de las labores de análisis. Pero, lo cierto, es que la historia del PSOE está repleta de este tipo de condonaciones, tanto que, simplemente con seguir la pista hacia atrás de los créditos, surgen más millones. En concreto, otros 15 millones.

Desde el PP en el Senado afirman que el objetivo de las comparecencias de hoy es que los banqueros y el Banco de España esclarezcan la razón de las condonaciones de deuda que de forma reiterada ha obtenido el PSOE en la pasada década. Condonaciones que “favorecieron que este partido concurriera dopado a las citas electorales”, explican desde este partido.

La estimación en la que se basa el PP se centra en las condonaciones de La Caixa, Santander y Kutxabank. Y exclusivamente con estos créditos se alcanza ya la cifra de los 40 millones de euros en los años de mandato de Rodríguez Zapatero.

El portavoz del PP en el Senado, Luis Aznar, ya pudo realizar el pasado mes de julio parte de las preguntas que hoy volveremos a ver. En aquella ocasión, las preguntas fueron destinadas al entonces gerente del PSOE, Xoan Manuel Cornide. Y los datos que se pudieron obtener enumeraban varios créditos condonados: en diciembre de 2004, 7,1 millones al PSC, por parte de La Caixa; en marzo de 2004, el entonces BBK y actual Kutxabank, 21 millones al PSOE. Y en mayo de 2006, el Banco Santander otros 12 millones también al PSOE.

A todos ellos se sumarían los créditos recién descubiertos procedentes de la etapa previa a ese año 2004 y que ascenderían, según las estimaciones del PP, a otros 15 millones condonados.