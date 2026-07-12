Todo el mundo quiere Informática o Telecomunicaciones, pero esta es la desconocida ingeniería que menos se estudia y más empleo genera en España

Las carreras de ingeniería suelen ofrecer buenas perspectivas laborales, pero no todas reciben la misma atención por parte de los estudiantes. Mientras Informática y Telecomunicaciones son de las más demandadas, la Ingeniería de la Energía destaca por su elevada inserción laboral pese a seguir siendo una de las opciones menos elegidas.

El último informe de U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, sitúa esta titulación entre las diez carreras universitarias con mejor inserción laboral del país. Pese a ello, continúa siendo una de las ingenierías menos demandadas por los estudiantes, lo que la convierte en una alternativa con un gran potencial para quienes buscan amplias oportunidades de empleo.

La ingeniería con más empleo en España pese a ser de las menos estudiadas

La Ingeniería de la Energía ocupa el décimo puesto en el ranking de inserción laboral elaborado por U-Ranking, lo que la sitúa entre las titulaciones universitarias con mejor empleabilidad en España. A pesar de estos resultados, continúa siendo una de las ingenierías menos populares entre los futuros universitarios, muy por detrás de otras ramas tradicionales como Informática o Telecomunicación.

Durante los últimos años, esta carrera ha ido consolidándose gracias al creciente peso del sector energético y a la necesidad de profesionales especializados en la transición hacia modelos más sostenibles.

Actualmente puede estudiarse en universidades como la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad de Sevilla (junto con la Universidad de Málaga), la Universidad de Jaén o la UNED.

El grado prepara a los estudiantes para trabajar tanto con energías convencionales como renovables, abordando cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, la generación, el almacenamiento, la distribución y la gestión de los recursos energéticos. Además, incorpora contenidos sobre legislación, economía y sostenibilidad vinculados al sector.

Se trata de una titulación con una importante carga técnica. Los alumnos deben contar con una buena base en matemáticas, física, química y dibujo técnico, además de capacidad de análisis y cálculo numérico.

Las salidas profesionales abarcan sectores como la generación y distribución de energía, las energías renovables, la petroquímica, el refino, la ingeniería, la consultoría o la investigación e innovación. En el caso de la Universidad Carlos III, el 95,5% de los titulados encuentra un empleo relacionado con sus estudios durante el primer año tras graduarse.

Las carreras universitarias con mejor inserción laboral según U-Ranking

El informe de U-Ranking actualiza periódicamente la clasificación de los campos de estudio con mejores salidas profesionales. Según la edición más reciente, las diez titulaciones con mayor inserción laboral son:

Medicina .

. Enfermería .

. Ingeniería de Computadores .

. Odontología .

. Ingeniería de Organización Industrial .

. Ingeniería Civil .

. Ingeniería de Telecomunicación .

. Farmacia .

. Ingeniería Eléctrica .

. Ingeniería de la Energía.

Para elaborar esta clasificación, U-Ranking tiene en cuenta distintos indicadores de empleabilidad, entre ellos la afiliación a la Seguridad Social tras finalizar los estudios, el porcentaje de graduados que trabajan en puestos acordes con su formación, la calidad de los contratos, la jornada laboral, la base de cotización y el nivel de estabilidad en el empleo.

El resultado refleja qué titulaciones ofrecen actualmente mejores oportunidades de incorporación al mercado laboral y pone de manifiesto que algunas carreras menos conocidas, como la Ingeniería de la Energía, pueden ofrecer un futuro profesional tan sólido o incluso más que otras opciones tradicionalmente más demandadas por los estudiantes.