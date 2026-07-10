Ni Historia ni Turismo: un informe desvela la carrera con menor empleabilidad de España 4 años después de abandonar la universidad

Elegir una carrera universitaria implica valorar distintos factores, pero la empleabilidad tras finalizar los estudios suelen ser uno de los aspectos más importantes. El informe U-Ranking 2026 ha vuelto a analizar qué titulaciones universitarias en España tienen mayor salida laboral y ha identificado cuál es la que presenta peores resultados.

El estudio, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), analiza distintos indicadores relacionados con la inserción laboral, como la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el porcentaje de empleo acorde con la formación recibida, la estabilidad de los contratos o la base media de cotización.

¿Cuál es la carrera con menor empleabilidad según U-Ranking?

Lejos de lo que muchos podrían pensar, la carrera con menor empleabilidad en España no es Historia ni tampoco Turismo. Según el ranking de inserción laboral de U-Ranking 2026, el último puesto lo ocupa Gestión Hotelera, situada en la posición 111 del listado elaborado por el informe.

Esta titulación registra los peores resultados del ranking elaborado a partir de los distintos indicadores de empleabilidad analizados cuatro años después de que los estudiantes hayan terminado sus estudios universitarios.

Justo por encima de Gestión Hotelera aparecen otras carreras que también obtienen resultados más discretos en materia de inserción laboral. En el puesto 110 figura Turismo, seguida por Artes Escénicas en la posición 109 y Estudios y Gestión de la Cultura en el puesto 108.

Un poco más arriba también se encuentra Criminología, que ocupa la posición 107 del ranking. Aunque estas titulaciones no cierran la clasificación, forman parte del grupo de carreras que presentan menores niveles de inserción laboral en comparación con el resto de los estudios universitarios analizados por U-Ranking.

El informe no solo tiene en cuenta si los graduados encuentran empleo, sino también la calidad de ese trabajo, el tipo de contrato, el ajuste entre el puesto desempeñado y la formación universitaria recibida, así como la base media de cotización.

Las carreras universitarias con mejor inserción laboral en España

En el extremo opuesto del ranking aparecen las titulaciones que ofrecen las mejores perspectivas laborales según U-Ranking 2026.

La clasificación está encabezada por Medicina, considerada la carrera con mayor inserción laboral del estudio. A continuación figuran Enfermería, Ingeniería de Computadores, Odontología e Ingeniería de Organización Industrial.

Entre las diez primeras posiciones también aparecen Ingeniería Civil, Ingeniería de Telecomunicación, Farmacia, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Energía, todas ellas con mejores resultados en los indicadores de empleabilidad analizados.

El informe explica que la clasificación se elabora teniendo en cuenta distintos factores relacionados con la situación laboral de los graduados, entre ellos la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el porcentaje de empleo acorde con la formación universitaria, la base media de cotización, el porcentaje de contratos indefinidos, el empleo a jornada completa y la proporción de trabajadores autónomos.

Con estos criterios, U-Ranking ofrece una visión comparativa sobre las oportunidades laborales de las distintas titulaciones universitarias y permite conocer cuáles presentan actualmente una mejor inserción en el mercado de trabajo y cuáles afrontan mayores dificultades cuatro años después de finalizar los estudios.