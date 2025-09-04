Fundación Endesa lanza la XI Edición de RetoTech, el gran reto de innovación y tecnología para jóvenes de España y Portugal

Fundación Endesa abre la convocatoria para la XI edición de RetoTech, el proyecto educativo de referencia en innovación y tecnología que busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (enseñanzas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los estudiantes de primaria y secundaria, fomentando el emprendimiento tecnológico y el trabajo en equipo desde edades tempranas. Con este proyecto, Fundación Endesa refuerza su compromiso con una educación innovadora y de calidad, preparando a las nuevas generaciones para afrontar los retos de un futuro en el que sostenibilidad y tecnología serán ejes fundamentales.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 profesores. Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad del alumnado.

El proyecto educativo, que se lleva a cabo en colaboración con BQ Educación y con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas participantes, invita a los centros escolares de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Madrid, y, así como los de Lisboa, en Portugal, a desarrollar proyectos tecnológicos basados en programación, robótica e impresión 3D, aplicados a la resolución de necesidades reales de su entorno.

Cada año los participantes trabajan en el diseño de proyectos innovadores orientados a dar respuesta a necesidades reales de su entorno, que posteriormente son presentados en un festival de carácter autonómico. Para ello, los centros participantes recibirán kits tecnológicos que les permitirán empezar a trabajar en sus propuestas, y los docentes participantes contarán con formación semipresencial en las áreas clave del programa: emprendimiento tecnológico, robótica y programación.

17 premios a los proyectos más innovadores

Fundación Endesa otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso escolar 2025-2026.

Tres de ellos serán los Premios Fundación Endesa, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq. Además, se entregarán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D.

En la evaluación de las propuestas se valorará su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto.