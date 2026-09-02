Cuándo es la vuelta al cole en Ceuta y Melilla 2026: fecha de inicio del curso 26-27 y calendario escolar

Queda una semana para que los alumnos vuelvan a clase en Ceuta y Melilla. Los primeros en hacerlo serán los de Ceuta, que comienzan el martes 8 de septiembre, mientras que los de Melilla tendrán que esperar al miércoles 9. Estas son las dos fechas que deben tener en cuenta las familias de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para este nuevo curso 2026-2027.

En Ceuta sin embargo, este año hay un asunto importante que se debe tener en cuenta de cara al regreso a las aulas y que tiene que ver con la situación en la frontera con Marruecos. Durante el verano ha sido uno de los temas que más preocupación ha generado entre las familias, pero por ahora el calendario escolar no se mueve. Los alumnos comenzarán el 8 de septiembre, tal y como estaba previsto. Pero para esos primeros días, y si la situación no cambia, habrá más presencia de las fuerzas de seguridad cerca de los colegios y en las zonas de paso de los escolares. Por otro lado, se ha anunciado que algunas escuelas de infantil lo que sí harán es esperar a finales de mes para poder abrir. Se trata del Centro Nuestra Señora de África y el Juan Carlos I que abrirán el día 28.

Y una vez superado septiembre, habrá que esperar poco para encontrar el primer festivo del curso. El 12 de octubre cae en lunes y permitirá alargar el fin de semana. Después llegarán más días sin clase en noviembre y diciembre, las vacaciones de Navidad y, ya en 2027, Semana Santa. Ceuta y Melilla no tienen exactamente el mismo calendario, por lo que también cambian algunos de sus puentes de modo que repasamos todas las fechas a continuación.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

El martes 8 de septiembre se acaba el verano para los escolares de Ceuta. Ese día comienzan las clases de Infantil y Primaria y lo hacen también los alumnos de Educación Especial. Por delante tendrán algo más de nueve meses de curso, ya que las clases terminarán el 23 de junio de 2027.

En Melilla el regreso será al día siguiente. Los niños de Infantil y Primaria empiezan el miércoles 9 de septiembre, una fecha que llega justo después de la festividad de la Virgen de la Victoria, que se celebra el día 8. El final del curso sí coincide con Ceuta: las clases terminan el 23 de junio.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

No va a haber fechas distintas dependiendo de la edad de los hijos. Al menos, no entre las principales etapas educativas. Los estudiantes de ESO y Bachillerato de Ceuta empiezan el 8 de septiembre, exactamente el mismo día que los niños de Infantil y Primaria. La situación se repite en Melilla, pero trasladada al día siguiente. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato tendrán su primera jornada lectiva el 9 de septiembre de 2026. También coinciden las fechas sobre el final de curso, fijado para el 23 de junio de 2027 en las dos ciudades.

Todos los festivos, puentes y vacaciones

El primer festivo nacional con las clases ya en marcha será el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional que en 2026 cae en lunes. Esto permitirá enlazar el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 y tener un primer fin de semana largo apenas un mes después de comenzar el curso.

Noviembre traerá diferencias. En Ceuta, el lunes 2 y el martes 3 serán días no lectivos de libre disposición. Sumados al fin de semana, los alumnos tendrán cuatro días seguidos sin clase, del 31 de octubre al 3 de noviembre. En Melilla será no lectivo el lunes 2, de modo que el descanso quedará en tres días.

Diciembre llega todavía mejor colocado en el calendario. El lunes 7 de diciembre no habrá clase y el martes 8 se celebra la Inmaculada Concepción. El resultado es un puente de cuatro días, del sábado 5 al martes 8, antes de afrontar las últimas semanas del trimestre.

Tampoco habrá diferencias entre Ceuta y Melilla en las vacaciones de Navidad. Comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y terminarán el 10 de enero de 2027, ambos incluidos. Los alumnos volverán a las aulas después de Reyes, una vez terminado ese segundo fin de semana de enero. En Ceuta aparece después otra fecha interesante: el viernes 12 de febrero será no lectivo, por lo que habrá un fin de semana de tres días coincidiendo con el periodo de Carnaval.

El descanso más largo del segundo tramo del curso llegará entre marzo y abril. La Semana Santa se extenderá del 20 al 28 de marzo y enlazará directamente con los días no lectivos de la llamada Semana Blanca. En la práctica, los escolares de ambas ciudades estarán sin clase desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril de 2027.

Los calendarios también recogen las festividades musulmanas. El 9 de marzo figura como jornada no lectiva vinculada al final del Ramadán. En mayo llegará otra de las fechas señaladas: en Ceuta, el 17 y el 18 permitirán enlazar cuatro días sin clase contando el fin de semana, mientras que en Melilla la festividad del Sacrificio del lunes 17 de mayo dejará tres días consecutivos de descanso. Y después quedará ya la recta final con el miércoles 23 de junio de 2027 que será como ya mencionamos, el último día de clase.