La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia marca un importante cambio de rumbo para una de las principales economías de América Latina.

Colombia es un activo relevante dentro de América Latina y dentro del bloque emergente ligado a materias primas, divisa y deuda soberana. No tiene el peso de Brasil o México en las grandes carteras internacionales, pero sí funciona como una referencia útil para medir cómo están leyendo los inversores el riesgo político y económico de la región.

Nada más llegar al cargo, el nuevo presidente ha prometido impulsar una agenda más favorable a la inversión privada, con medidas orientadas a reforzar la disciplina fiscal, reducir el peso del Estado en la economía y recuperar la confianza empresarial tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro.

Con la llegada de De la Espriella, los mercados seguirán especialmente de cerca los posibles cambios en el sector energético, que continúa siendo fundamental para las exportaciones y las cuentas públicas del país.

En este sentido, el ahora nuevo presidente de Colombia se desentiende totalmente de las políticas energéticas de Petro y promete reactivar la producción de hidrocarburos y continuar expandiendo la energía renovable.

Entre sus propuestas destacan los nuevos contratos de exploración y producción, y los avances hacia la producción comercial de proyectos mediante la fracturación hidráulica.

El favorito de Trump

Además, el nuevo mandatario ha defendido un mayor acercamiento económico a Estados Unidos y una política más favorable al crecimiento.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que habló con De la Espriella el domingo para felicitarlo por los resultados y que espera trabajar con él «para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos».

En esa línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha reivindicado a Colombia como «el último ejemplo de cómo los votantes de toda América Latina rechazan las políticas izquierdistas fallidas y optan, en su lugar, por apoyar a los defensores del mercado libre y del crecimiento, que abogan por la prosperidad económica y las libertades».

A su vez, el alto funcionario estadounidense ha considerado que una Colombia «próspera beneficia a Estados Unidos, al hemisferio occidental y al mundo entero». En este sentido, Donald Trump ha celebrado los referidos resultados reivindicando al candidato vencedor como un «grande».

Cabe recordar que hace apenas unos días el inquilino de la Casa Blanca reiteró su «apoyo total» hacia el ultraderechista, pidiendo a su vez el voto para él de cara a las elecciones.

«Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos», consideró entonces en un mensaje publicado en su red social, en el cual defendió lo siguiente: «Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor».

Giro liberal en Colombia

Sin embargo, los expertos de XTB señalan que el presidente electo deberá gobernar con un Congreso fragmentado y una sociedad profundamente dividida, los inversores confían en que el cambio político contribuya a mejorar las perspectivas económicas del país en un momento marcado por el aumento del déficit fiscal y la desaceleración del crecimiento.

Tras varios años en los que la política fue percibida como un freno para la inversión, los mercados buscarán comprobar si Colombia puede volver a convertirse en una de las economías más atractivas de América Latina.

Además, lo ajustado del resultado, con menos de un punto porcentual de diferencia entre ambos candidatos, obligará previsiblemente a De La Espriella a suavizar algunas de sus propuestas para obtener el respaldo de un Congreso dividido.

Movimientos del mercado en Colombia

Thierry Larose, analista de Vontobel, espera que el peso colombiano registre un rendimiento superior, respaldado por entradas tácticas en bonos locales y un margen de carry en expansión, ya que es probable que el banco central aplique un endurecimiento adicional de entre 75 y 100 puntos básicos respecto al tipo de interés oficial actual del 11,25%.

Sin embargo, el potencial de apreciación podría verse limitado a alrededor del 3-4%, dado que el resultado era en gran medida previsible y la divisa ya parece relativamente cara en términos ponderados por el comercio.

El analista también señala que es probable que se produzca un aplanamiento de la curva de tipos.

Las expectativas de austeridad fiscal y el nombramiento de un gabinete más ortodoxo deberían comprimir los rendimientos en los tramos intermedios y largos, al tiempo que moderan el actual tono restrictivo en los tramos cortos.

Cambio de rumbo en el sector energético

Además, se espera que el nuevo Gobierno aplique una desregulación agresiva, al estilo de Milei, para revertir la caída prevista del 20% en la producción.

Las medidas previstas incluyen la renovación de las licencias de exploración, incentivos fiscales y una reforma de la gobernanza en Ecopetrol, todo lo cual debería contribuir a catalizar la inversión extranjera directa a largo plazo.

Incluso algunas empresas colombianas que habían buscado crecer en el extranjero están considerando nuevamente la inversión nacional.

De la Espriella se ha comprometido a reactivar los sectores de petróleo y gas natural de Colombia inmediatamente después de asumir el cargo. Asimismo, ha prometido brindar un entorno regulatorio estable.

Ha prometido convocar una nueva subasta de suministro firme de electricidad abierta a todo tipo de tecnologías para ampliar la capacidad de generación, ya que Colombia ha pasado de tener un superávit firme de energía del 3% en 2023-24 a un déficit del 2,4% este año.

De la Espriella ha propuesto un plan drástico para reactivar la petrolera estatal Ecopetrol, cuyo consejo de administración destituyó recientemente de forma temporal a su director ejecutivo, Ricardo Roa, tras acusaciones formales de tráfico de influencias.

También ha prometido reducir los impuestos al sector del carbón y ha destacado proyectos para la exploración de tierras raras.

En definitiva, el mercado puede acoger con cierta esperanza el relevo político en Colombia, pero la clave, según Antonio Castelo, analista de iBroker, no estará tanto en el titular como en la ejecución.

El cambio de tono puede gustar; la verdadera prueba será comprobar si ese giro puede traducirse en reformas viables sin agravar la fragilidad fiscal ni la polarización política.