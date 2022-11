Torres (BBVA) ve «contraproducente» el impuesto a la banca, porque restringe inversión y crecimiento

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, cree «contraproducente» aplicar un impuesto a la banca, un sector que ha calificado de «neurálgico», porque «restringirá la inversión y el crecimiento». «Es contraproducente un impuesto como el que se está planteando a la banca», ha afirmado. En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado «el papel neurálgico que juega la banca en la economía, de cara a la descarbonización y al desarrollo económico».

«Ponerle un impuesto a un sector neurálgico parece que no ayuda a fomentar que haya más inversión, que haya más crecimiento, sino más bien a restringirlo», ha manifestado. Esta es «la razón» por la que considera que «no es una buena idea», aparte de «otras que tienen que ver con la falta de algo extraordinario en la situación en la que estamos». «Los tipos de interés están en niveles extraordinariamente bajos, es cierto que está subiendo y están subiendo rápido, pero lo extraordinario era que fueran negativos, que fueran tan bajos», ha argumentado.

Además, ha aludido a «otras variables» como el deflactor del PIB, la evolución de las rentas tras la pandemia o el margen de intereses más comisiones del sector bancario, «todavía por debajo de la prepandemia». «No estamos viendo nada extraordinario», ha insistido, a la vez que se ha referido a los «grandísimos resultados» de BBVA en los primeros nueves meses. «Pero no por que hayan subido los tipos de interés en España. Eso ha contribuido muy poquito a la subida, tiene más que ver con otros países», ha añadido.

Torres Vila ha insistido en que el impuesto la banca «no es buena idea, porque es contraproducente para lo que se pretende». «Puedo entender que tenemos que cuadrar las Cuentas públicas, que hace falta recursos si entramos en un momento económico difícil», ha apuntado. El presidente del BBVA ha esperado «que no» se produzca ese escenario y ha dicho que «más bien estoy viendo una desaceleración». «Esperemos que, si se reconduce la inflación podamos volver a crecer, ese crecimiento de un 1%, o sea que no estamos en una situación de una gran recesión», ha agregado.

Tras asegurar que «puede entender este contexto de recaudación, entre comillas», ha adoptado «una visión histórica» para apuntar que «las cifras de impuestos en España venían creciendo acompasadamente con el PIB per cápita», mientras en los últimos 15 años, de 2008 a 2023, se ha producido un aumento de la tasa de crecimiento del gasto público corriente del Estado del 27% per cápita en ese periodo mientras la del PIB per cápita «ha crecido un 3%».

«Es decir, la divergencia es muy clara, y eso también tiene que ver con los síntomas frente a las causas. Si fuéramos más hacia las causas de la desigualdad, igual podríamos tener un sistema en el que no es necesario hacer tanta transferencia para equilibrar y tener una sociedad más igualitaria», ha explicado.