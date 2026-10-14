Los supermercados españoles descartan que sus sistemas puedan sufrir un ciberataque como el de Francia

Cientos de supermercados franceses han sufrido un ciberataque que ha permitido a los piratas informáticos tomar el control de sus sistemas de refrigeración y elevar la temperatura de neveras y congeladores hasta los 50 grados centígrados, lo que ha supuesto pérdidas millonarias para varias cadenas de alimentación. Sin embargo, desde el sector de la distribución en España descartan que un ciberataque como el registrado en Francia pueda tener el mismo alcance en nuestro país, debido «a las diferencias en la gestión de los sistemas de refrigeración de los supermercados».

El motivo, según las mismas fuentes, es que «en el mercado español es menos habitual externalizar el control remoto de estos equipos». Por otro lado, las cadenas de supermercados que operan en España apuestan por una mayor atomización de los sistemas, frente a modelos más centralizados implantados en otros países, lo que «contribuye a limitar el riesgo de que una incidencia afecte de forma simultánea a numerosos establecimientos».

«A ello se suman las medidas de ciberseguridad habituales que se aplican en el sector de los supermercados, como la separación de las redes utilizadas por los proveedores externos para el control remoto de las redes internas de las compañías. Todo ello responde a una prioridad para las cadenas de supermercados: garantizar el mantenimiento de la cadena de frío y evitar tanto el deterioro de los alimentos como las pérdidas económicas asociadas a una interrupción de la refrigeración», indican fuentes del sector de la distribución.

Pérdidas millonarias para los supermercados franceses

El ciberataque sufrido en los supermercados franceses tuvo lugar durante la noche del domingo al lunes y ha afectado a cadenas como Carrefour, Les Mousquetaires, Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y Coopérative U, obligando a retirar y desechar grandes cantidades de alimentos frescos y congelados al haberse interrumpido la cadena de frío.

«Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable», ha escrito en la red social X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelder.

Mientras que el presidente del grupo Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, uno de los afectados, ha cifrado el daño sufrido en «varias decenas de millones de euros a nivel nacional» y lo ha calificado de «catástrofe». «Esto pone de manifiesto el problema de vulnerabilidad que amenaza la soberanía alimentaria», ha agregado.

Como resultado de este incidente, se espera que las pérdidas económicas podrían ascender a decenas de millones de euros en todo el país en una sola jornada, según las estimaciones del sector, aunque todavía no existe una valoración definitiva de los daños. Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, mientras que las primeras hipótesis apuntan a vulnerabilidades en el software de los equipos de refrigeración de la compañía danesa Danfoss, algunos de ellos con sistemas de seguridad obsoletos.

A través de este ciberataque se logró entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y se activó un programa de deshielo rápido. El resultado fue que en pocos minutos, las máquinas se pusieron a 50 grados, lo que provocó que cientos de alimentos se echaran a perder.

Asimismo, no es el único ciberataque a supermercados de Europa este fin de semana, ya que también se han notificado caídas de sus páginas web, apps móviles y problemas en los servicios de reparto a domicilio en supermercados de Bélgica y Países Bajos, que afectó a los grupos Delhaize y Albert Heijn.

En concreto, la consejera delegada de la cadena neerlandesa Albert Heijn, Margaret Versteden-Van Duijn, ha señalado este martes en declaraciones a la cadena NOS que existía un riesgo de estanterías vacías durante la jornada de ayer, como consecuencia de los bloqueos en centros de distribución, particularmente para los productos frescos.