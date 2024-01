Son las botas de nieve y apreski impermeables más vendidas del Decathlon: llévatelas por sólo 14,99 €

Si eres una amante de la naturaleza y te gusta disfrutar de la nieve, sabrás que elegir un buen calzado es fundamental para proteger tus pies del frío, la humedad y los resbalones. Por eso, hoy te traemos una oferta que no puedes dejar escapar: las botas de nieve y apreski impermeables más vendidas del Decathlon que además te puedes llevar por sólo 14,99 euros.

Estas botas son ideales para la iniciación al senderismo en nieve poco profunda o apisonada, ya que te ofrecen un buen aislamiento térmico, una excelente impermeabilidad y una gran adherencia. Además, son muy fáciles de poner y quitar, y tienen un diseño moderno y femenino. A continuación, te contamos más detalles sobre estas botas que se han convertido en las favoritas de muchas mujeres.

Las mejores botas de nieve de Decathlon

Una de las principales ventajas de estas botas es que te mantienen los pies calientes incluso en condiciones extremas. Según las pruebas realizadas por Decathlon, estas botas tienen una temperatura de confort medida de -4 °C en reposo y de -13 °C en actividad. Esto significa que puedes caminar sobre la nieve sin temer que se te congelen los dedos.

Esto se debe a que estas botas tienen un forro interior de poliéster que aporta un buen aislamiento térmico. Además, la caña es de tela con un tratamiento perlante que evita que la nieve se pegue y penetre en el interior de la bota.

Impermeabilidad

Otro aspecto importante de estas botas es que te protegen de la humedad y te mantienen los pies secos. Esto se debe a que tienen un zueco monobloque 100% estanco que cubre la parte inferior de la bota y que impide que el agua entre en contacto con el pie. Además, el exterior de la bota tiene un tratamiento perlante que hace que el agua resbale por la superficie sin absorberse.

Para preservar la impermeabilidad de estas botas, se recomienda limpiarlas con un paño húmedo después de cada uso y aplicar un producto impermeabilizante en spray o líquido cada cierto tiempo. Estos productos se pueden encontrar también sin problema en las tiendas del Decathlon o en su página web.

Adherencia

Otro punto fuerte de estas botas es que te proporcionan un buen agarre y una buena tracción sobre la nieve, lo que te permite caminar con seguridad y evitar caídas. Esto se debe a que tienen una suela snowcontact que está especialmente diseñada para este tipo de terreno.

La suela snowcontact tiene unas materias y unas estrías que se adaptan a la forma y a la dureza de la nieve, lo que aumenta la superficie de contacto y mejora el agarre. Además, tiene unos tacos de 4,5 mm de profundidad que se clavan en la nieve y que favorecen la tracción.

Facilidad para poner / quitar

Otra ventaja de estas botas es que son muy fáciles de poner y quitar, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo. Esto se debe a que tienen una apertura sencilla de la bota sin ajustes, que te permite introducir y sacar el pie con comodidad. Además, tienen un tirador en la parte trasera que te ayuda a calzarte y descalzarte.

Estas botas no tienen cordones ni cremalleras, lo que evita que se enganchen o se rompan. Además, tienen un diseño ancho que se adapta a la mayoría de los pies y que no aprieta ni molesta.

Diseño

Por último, estas botas tienen un diseño moderno y femenino que te hará sentir guapa y cómoda. Estas botas son de color gris con detalles en rosa, lo que les da un toque de color y de alegría. Además, tienen un aspecto robusto y resistente, pero sin perder la elegancia y el estilo.

Estas botas combinan perfectamente con cualquier tipo de ropa de invierno, ya sea un pantalón de esquí, un legging o un vaquero. Además, son muy versátiles y las puedes usar tanto para hacer senderismo como para pasear por la ciudad o tomar algo en una terraza.

Garantía

Las botas de esquí de Decathlon son muy baratas pero además tienen una garantía de 2 años, lo que demuestra la confianza y la calidad que ofrece el Decathlon. Si tienes algún problema con estas botas, puedes acudir a cualquier tienda del Decathlon o contactar con su servicio de atención al cliente para que te lo solucionen.

Además, si no quedas satisfecha con estas botas, puedes devolverlas o cambiarlas en un plazo de 60 días desde la fecha de compra, siempre que estén en buen estado y con el ticket de compra.

Composición y cuidados

Estas botas están compuestas por un 60% de polietileno termoplástico (TPE), un 40% de polietileno tereftalato (PET) en el exterior, un 100% de polietileno tereftalato (PET) en el interior y un 100% de polietileno termoplástico (TPE) en la suela.

Para cuidar estas botas, se recomienda limpiarlas con un paño húmedo después de cada uso y dejarlas secar en un lugar ventilado, protegido de la luz y de la humedad. No se deben lavar a máquina ni secar con secadora, ya que podría dañar el material y la impermeabilidad. Tampoco se deben usar productos abrasivos ni planchar.

Como has podido ver, las botas de nieve y apreski impermeables Mujer Quechua SH100 son unas botas que te ofrecen todo lo que necesitas para disfrutar de la nieve con confort, seguridad y estilo. Estas botas son cálidas, impermeables, adherentes, fáciles de poner y quitar y tienen un diseño bonito y femenino. Además, tienen un precio muy asequible y una garantía de 2 años. Si quieres hacerte con estas botas, no lo dudes más y aprovecha esta oferta que te trae el Decathlon. Por sólo 14,99 €, podrás llevarte unas botas que se han convertido en las más vendidas y en las favoritas de muchas mujeres. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con ellas antes de que se agoten. ¡Te aseguramos que no te arrepentirás!.