La Seguridad Social informa de a qué dato del informe de vida laboral debes prestar atención: te puede penalizar

Hay un dato del informe de vida laboral al que debes prestar atención o te puede penalizar la propia Seguridad Social. Todo trabajador necesitar estar al día de su cotización, aunque es la propia empresa la encargada de comunicarse con la Seguridad Social, quizás haya algún tipo de error en la misma que al final del recorrido pueda perjudicarle en gran medida. Por lo que se debe estar al día de todo lo que dicta este organismo oficial para que nada nos afecte en un futuro cuando necesitemos una prestación.

Este es el dato del informe de vida laboral al que debes prestar atención

La vida laboral de una persona puede ser de unas líneas o de varias hojas, dependiendo de dónde haya trabajado. Los hay que nada más empezar a trabajar, prácticamente ya saben qué empresa los contratará y otros, que quizás tengan que ir en busca de varios trabajos para encontrar la estabilidad.

El trabajo de cada persona, forma parte de un elemento que depende de la suerte, de la preparación o de los intereses de cada persona. Un funcionario se sacrifica durante unos años estudiando, pero recibe como compensación una plaza en propiedad. Con lo cual, en su vida laboral quizás solo conste la administración como empresa que le contrata.

Otros quizás encadenarán una serie de contratos tras otro, hasta encontrar el lugar en el que descubrirán la plena estabilidad. Algo que les dará una vida laboral más tranquila. Pero nadie tiene el trabajo asegurado en unos tiempos complicados para todas las familias. Toma nota de qué debes comprobar en tu vida laboral para que no haya lugar a dudas.

Esto es lo que comprobar de tu vida laboral

En cualquier alta o baja que nos haga la empresa o las empresas en las que hemos trabajado debemos poner rumbo a la Seguridad Social para comprobar que sea correcta. Es tan sencillo que hoy en día es un trámite que puede hacerse online. Por lo que no tendrás problemas para conseguir esa vida laboral que te dará muchas pistas importantes.

Allí debemos tener la fecha del inicio del contrato, el tipo de jornada y el final en el caso de que se haya producido. Con el contrato en mano deben coincidir las dos opciones. Es decir, no podemos firmar un contrato sin haberlo leído antes, pero debemos comprobar que coincida con los datos que recibe la Seguridad Social, de esta manera no habrá margen de error posible.

De no comprobarlo y querer cobrar una prestación o un subsidio quizás si no tenemos los datos correctamente no podamos cobrarla. Es decir, nos penalizarán por no haber estado atentos a un dato que nos afecta de lleno. Más allá de lo que nos diga la empresa hay errores que pueden darse, así que teniendo en cuenta que es la propia Seguridad Social la que gestiona algo tan importante como las prestaciones, debemos estar preparados para realizar esta comprobación.

Nunca está de más, aunque seas fijo que estés atento a tu vida laboral, al menos una vez al año descargarla. De esta manera sabres el tiempo cotizado, pero también algo muy importante, el momento de tu jubilación. Teniendo en cuenta que los años se van alargando y que quizás ya hayas cumplido con tu tiempo de trabajo.

Será mejor realizar este sencillo trámite para salir de dudas y eliminar de esta manera un dolor de cabeza. Acabarás obteniendo un resultado final que quizás no esperas adelantándote a los acontecimientos, debes estar muy atento a la Seguridad Social