Santiago Niño Becerra lanza una advertencia sobre el futuro de la sociedad: «Nos dirigimos hacia un modelo con componentes de feudalismo del siglo XI»

Santiago Niño Becerra ha advertido sobre el futuro que le espera a la sociedad y ha dejado claro que el mundo se dirige «hacia un modelo con componentes de feudalismo del siglo XI». El catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull de Barcelona ha hecho un profundo análisis en las redes sociales sobre el crecimiento económico que nos espera en el futuro y cómo será el reparto de la riqueza en los próximos años. También ha dejado claro que seguirá aumentando la diferencia entre los que más tienen y el resto.

«Nos dirigimos hacia un modelo con componentes de feudalismo del siglo XI». Esta es la frase que se ha hecho viral, escrita por Santiago Niño Becerra en su perfil oficial de las redes sociales, donde ha publicado un hilo haciendo una profunda reflexión acerca de las palabras de Thomas Piketty, un economista de prestigio que ha participado en un informe Global Justice Project en el que se tratan temas de justicia social y cómo podrá repartirse la riqueza en un futuro.

Niño Becerra, que en su día predijo la dramática crisis de 2008, ha dejado claro en las redes sociales que esto no quiere decir que vayamos a volver a esta época, sino que, como ya sucedió en su día, en el futuro un grupo de poder controlará todos los recursos, mientras que una gran parte de la humanidad no tendrá capacidad para decidir sobre ellos. Esto es lo que provocará un reparto desigual de la riqueza que irá aumentando desde ahora hasta que se sigan sucediendo los años.

Niño Becerra y su advertencia sobre la sociedad

«Lo que se plantea en el primer párrafo está bien, pienso, como objetivo, aunque, creo, más bien como deseo: 60.000 $/año de renta per cápita en el 2100», comienza diciendo Niño Becerra, que predice que en 2100 esta renta per cápita podría estar en 60.000 dólares al año. «La realidad hoy es que, medido en PPP, el PIB pc de cada habitante del planeta se halla en 25.591 $ int., una cifra puramente teórica porque el 10% más rico concentra el 50% de todos los ingresos», dice.

1/10. Lo que se plantea en el primer párrafo está bien, pienso, como objetivo, aunque, creo, más bien como deseo: 60.000 $/año de renta per cápita en el 2100. La realidad hoy es que, medido en PPP, el PIB pc de cada habitante del planeta se halla en 25.591 $ int., — Santiago Niño (@sninobecerra) October 4, 2026

«A mi modo de ver, tal objetivo se sitúa en un escenario que se halla en una dirección totalmente opuesta a la que, pienso, apunta la realidad de las cosas», valora Niño Becerra, que también hace una argumentación sobre lo que él piensa que será el mundo del mañana.

«La tendencia va hacia la hiperconcentración de capital porque cada vez será más necesario más capital para desarrollar e implementar la tecnología necesaria, cuya sofisticación será creciente. En consecuencia, la riqueza que se derive de tal concentración será ostentada por muy escasas personas físicas y jurídicas», dice y se explica. «Es decir, no es que la desigualdad crezca, es que muy pocas personas tendrán prácticamente todo, algunas personas colaborarán con ese grupo y percibirán parte de los resultados aunque sin formar parte de él, y la mayoría subsistirá con lo que reciba».

7/10. Es decir, a mi modo de ver no nos dirigimos hacia un modelo semejante a una supersocialdemocracia sueca de los años 60, si no hacia un modelo con componentes del feudalismo del S. XI, con elementos de la monarquía absoluta del S. XVII, y con alguna — Santiago Niño (@sninobecerra) October 4, 2026

Tras esta argumentación, concluye con su advertencia de lo que puede ocurrir en el futuro. «A mi modo de ver, no nos dirigimos hacia un modelo semejante a una supersocialdemocracia sueca de los años 60, sino hacia un modelo con componentes del feudalismo del S. XI, con elementos de la monarquía absoluta del S. XVII y con alguna brizna operativa del sistema de protección social de principios del S. XX».