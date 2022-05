La revolución de Lidl que cambiará tu vida cuesta sólo 5 euros

Muchos son los «inventazos» o soluciones originales que podemos encontrar en los supermercados de Lidl para facilitar nuestra vida en la cocina y entre las propuestas al resepecto, la más nuevo de todas ya se ha convertido en la revolución de Lidl que cambiará tu vida para siempre y que cuesta sólo 5 euros.

El invento de Lidl que cambiará tu vida

¿Cuántas veces has abierto una bolsa de patatas o una bolsa de ensalada y no la has acabado? Es importante volver a cerrar bien la bolsa para que el alimento en el interior no pierda sus propiedades o para evitar que se eche a perder y aunque seguramente recurrirás a la clásica pinza de madera que todos usamos en Lidl tienen la solución definitiva. Un invento que ha revolucionado a todos los clientes de estos supermercados.

La solución en concreto no es otro que la mini selladora que ves en la imagen y que te permitirá cerrar cualquier envase o bolsa de manera que nos quedará sellado, es decir, como si nunca antes hubiera sido abierto. Un artículo que seguro vas a usar a diario y que además incorpora una cuchilla para que puedas usarla en el momento en el que quieras sellar la bolsa y que te quede bien o también, cuando decidas volver a abrirla

Con este artículo que además es más fácil de usar, todos los alimentos en el interior del envase permanecerán siempre frescos o con todas las propiedades necesarias para que al volver a abrir la bolsa, sepan igual de bien que la primera vez.

El uso como decimos, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es coger la bolsa que queremos cerrar, y pasamos primero la cuchilla para que los bordes queden lisos e iguales. Juntamos la obertura y entonces pasamos la mini selladora por el lado de sellado. Presionamos y arrastramos por todo el borde y comprobaremos como la bolsa queda completamente sellada.

Ahora ya la podemos guardar en la despensa o si queremos en la nevera o el congelador. Cuando llegue el momento de abrir la bolsa, será cuestión como hemos comentado, de usar de nuevo la cuchilla.

Con esta mini selladora, que es además de la firma Silvercrest, podrás conservar más tiempo todos aquellos envases que van en bolsa y que tal vez consumías antes de tiempo por el «miedo» a que se acabaran secando si entraba el aire. El precio es además de risa: sólo 5,99 euros y la puedes encontrar en todos los supermercados Lidl así como en su tienda online.