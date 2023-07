Nuevo hito de Repsol. La energética terminará la construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados de España, situada en el complejo industrial de Cartagena, a finales de este año. El proyecto, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros, permitirá fabricar 250.000 toneladas de combustibles renovables al año que, a partir de residuos como el aceite de cocina usado, podrán usarse en coches, camiones, barcos o aviones sin necesidad de modificar los motores actuales. Una apuesta de la compañía española que evitará la emisión de 900.000 toneladas de CO2 al año.

Así lo han confirmado fuentes de la petrolera que han explicado que las obras en el complejo industrial de Cartagena, que comenzaron en el primer trimestre de este año, estarán terminadas a finales de 2023. Un proyecto pionero en España que se enmarca en la apuesta de la compañía de ser una compañía cero emisiones netas en 2050.

No obstante, esta no será el único complejo industrial de la petrolera en la que se apostará por la producción de combustible renovable. Repsol está trabajando para procesar unas 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos no reciclables de los municipios cercanos y producirá alrededor de 220.000 toneladas de metanol anualmente en su planta de Tarragona. Un proyecto para fomentar la transición ecológica hacia las cero emisiones que estará operativo a partir de 2025.

Repostar combustible 100% renovable

La petrolera ya dispone de 10 estaciones de servicio en la Península Ibérica en las que los consumidores pueden llenar el depósito de su coche con combustible 100% renovable. Dos de ellas están situadas en Madrid, dos en Zaragoza, una en Barcelona, una en Toledo, una en Álava, una en Valencia, una en Oporto y una en Lisboa.

Un número que la compañía petrolera prevé incrementar. A finales de año, un total de 50 estaciones de servicio de Repsol expenderán biocombustible avanzado cero emisiones netas en las principales ciudades y corredores de transporte de la Península Ibérica.

Repsol apuesta por los biocombustibles

La compañía multienergética mantiene una fuerte apuesta por los biocombustibles, que son una de las principales palancas de la estrategia de Repsol para acelerar la descarbonización del transporte. La principal ventaja de su uso es que pueden utilizarse en vehículos actuales, sin necesidad de realizar modificaciones en los motores ni en las infraestructuras de distribución y de repostaje ya existentes.

Para conseguirlo, la economía circular es uno de sus pilares estratégicos, con el objetivo de fabricar productos con baja, nula o incluso negativa huella de carbono. Un ejemplo son los biocombustibles avanzados que se producirán en el complejo industrial de Cartagena, a partir de distintos tipos de residuos de la industria agroalimentaria y otros, como aceites de cocina usados. De esta forma, la multienergética consigue dar una segunda vida a residuos que, de otro modo, acabarían en un vertedero, transformándolos en productos de alto valor añadido.

Con el uso de estos biocombustibles avanzados, será posible reducir entre un 65% y un 90% las emisiones netas de CO2 respecto a los combustibles tradicionales a los que sustituyen, aprovechando la infraestructura actual y evitando el desarrollo de nueva tecnología y la renovación de la flota.