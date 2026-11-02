Repsol aumenta sus ventas de electricidad un 31% este año y se acerca a Naturgy, Endesa e Iberdrola

La petrolera Repsol sigue dando pasos adelante en su negocio eléctrico. En los primeros nueve meses del año, Repsol ha elevado sus ventas de electricidad un 31%, ganando peso en el mercado, ya que sus rivales han crecido menos o, en el caso de Endesa, que ha descendido ligeramente. De acuerdo con los datos aportados por la petrolera que dirige Josu Jon Imaz, consejero delegado de la firma, Repsol ha comercializado de enero a septiembre 8.174 GWh de electricidad frente a los 6.231 GWh de 2025. Es el citado 31% de incremento.

Mientras, los rivales Iberdrola y Naturgy también han mejorado sus cifras de comercialización de electricidad, pero en menor medida. En el caso de Naturgy, tercera eléctrica del país, las ventas de electricidad han sido de 23.410 GWh en los primeros nueve meses del año, frente a los 19.979 GWh de 2025. El incremento es del 17%.

Iberdrola se confirma como la primera eléctrica de España con una electricidad comercializada de 66.760 GWh, lo que supone un incremento del 14% sobre el año pasado.

En el caso de Endesa, la evolución es diferente. La compañía controlada por la italiana Enel —cuyo primer accionista es el Estado— ha reducido ligeramente sus ventas de electricidad en los primeros nueve meses del año hasta los 55.465 GWh. Es un 2% inferior a la cifra registrada en los primeros nueve meses de 2025.

En cuanto a la electricidad generada, también Repsol va aumentando trimestre a trimestre su capacidad de generación. En los primeros nueve meses del año ha aumentado también un 31%, hasta los 10.815 GWh, basada en renovables y en las centrales de ciclos combinados.

Repsol entró en el mercado de la electricidad en 2018, con la compra de Viesgo. Desde entonces ha ido creciendo en España con algunas compras más de comercializadoras y con crecimiento orgánico hasta superar ya los tres millones de clientes en electricidad y gas en el país. Está ya entre las cinco mayores eléctricas de España, con Iberdrola, Endesa, Naturgy y la francesa TotalEnergies.

Repsol se ha marcado como objetivo alcanzar los cuatro millones de clientes de electricidad y gas en 2028. Para ello está incidiendo en ofertas cruzadas de electricidad, gas y descuentos en combustibles en sus estaciones de servicio, que llegan hasta los 20 céntimos por litro pagando con la aplicación Waylet. Además, regala hasta 100 euros contratando con ellos.

Esta oferta es el último movimiento de Repsol y que ha provocado la reacción de Moeve, su rival petrolero, y Naturgy. Ambos comercializan una oferta conjunta que llega hasta los 40 céntimos de descuento por litro de gasolina en las gasolineras de Moeve.

Por su parte, Endesa e Iberdrola han comprado comercializadoras más pequeñas para ganar clientes, ante la pérdida que estaban sufriendo por la competencia de las petroleras.