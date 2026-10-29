Repsol ha multiplicado por cuatro sus beneficios durante los nueve primeros meses hasta los 5.006 millones de euros frente a los 1.177 millones que ganó en el mismo período de 2025. La compañía energética, además, ha mejorado sus previsiones para el ejercicio fiscal de 2026 debido al aumento disparado de los precios de la energía.

La firma española ha aumentado sus ganancias en gran medida por las refinerías y la revalorización de su patrimonio. Los beneficios hasta septiembre incorporan un efecto patrimonial positivo de 943 millones de euros, derivado del aumento de los precios del crudo sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

Los márgenes de las refinerías se han disparado durante el verano a 36,2 dólares por barril de petróleo frente a los 8,8 dólares del tercer trimestre de 2025. Conforme se están agotando las reservas de productos refinados, como el diésel o el queroseno, los precios en esta área se están incrementando mientras el crudo continúa por encima de los 100 dólares por barril.

El flujo de caja de las operaciones alcanzó los 6.503 millones de euros y la deuda neta cerró septiembre en 2.038 millones de euros. La compañía terminó el trimestre con una liquidez de 11.922 millones de euros.

Estas cifras han llevado a elevar las previsiones de Repsol para el año 2026. La energética española espera ahora un flujo de caja de las operaciones de entre 9.000 y 9.500 millones de euros frente a los 5.500-6.000 millones que pronosticaba antes.

Dividendos e inversiones

El aumento de los resultados ha llevado a la junta directiva a promover una mayor retribución para los accionistas. Repsol ha comunicado en sus resultados trimestrales un tercer programa de recompra de acciones por valor de 950 millones de euros.

El 14 de enero de 2027, Repsol distribuirá un dividendo de 0,56 euros con cargo, fundamentalmente, a las reservas propias de 0,53 euros brutos por acción. La remuneración total al accionista se situará en torno a 3.000 millones de euros.

En paralelo, la energética ha comunicado que su plan de inversiones hasta 2030 contempla una inversión de 11.500 millones de euros en España, de los cuales el 60% corresponderán a centros industriales como plantas de hidrógeno o de nuevos combustibles.