Es el producto más vendido de la historia de Mercadona: sirve para todo y lo necesitas

La limpieza es muy importante en el hogar, en todas las estancias y tanto para superficies como ropa, utensilios, etc., ya que sin una buena limpieza no estarían todos los espacios higiénicos, que es como debe ser. Hoy te contamos cuál es el producto más vendido de Mercadona en su historia, un productazo que lo peta en ventas y que no sabes lo mucho que lo necesitas hasta que lo pruebes… ¡te vendrá de perlas!.

Mercadona cuenta en sus establecimientos con una completísima sección de limpieza en la que puedes encontrar todo lo necesario para dejar cualquier rincón de tu hogar como los chorros del oro, sea cual sea la superficie o el material que hay que limpiar. La cadena valenciana cuenta con su propia marca de limpieza, Bosque Verde, que destaca en el mercado por su gran eficacia y sus precios bajos.

El perborato de Mercadona, el producto más vendido de su historia

El perborato es un producto perfecto para limpiar que está de moda y que lo puedes encontrar en diferentes establecimientos, siendo el de Mercadona uno de los más vendidos gracias a su eficacia y a los increíbles resultados que puedes lograr con él. En los últimos tiempos se ha hecho viral por lo excelente que resulta para quitar manchas, por ejemplo esas manchas en la ropa que parecen imposibles.

Este producto es una sustancia química que se puede utilizar de muchas maneras para la limpieza, siendo especialmente eficaz en el blanqueamiento de algunos tejidos, por ejemplo para conservar el color blanco con el paso del tiempo. Lo habitual es mezclarlo con el detergente que se utiliza habitualmente, un trucazo increíble para que desaparezcan por completo hasta las manchas más difíciles (vino, café, salsas, etc.).

El perborato tiene también propiedades desinfectantes, perfecto para aplicarlo en la limpieza de objetos que están constantemente en contacto con la suciedad y necesita un lavado exhaustivo, como pueden ser toallas, trapos, etc. Un producto versátil al que le sacarás muchísimo partido en infinidad de tareas de limpieza.

Es muy importante destacar que, al igual que sucede con cualquier otro cualquier compuesto químico, tanto el perborato de Mercadona como el de cualquier otra marca se debe manipular con mucha precaución y sobre las superficies adecuadas, además de no mezclarlo con determinadas sustancias ya que podría traer graves consecuencias. Además, nunca se debe mezclar con lejía o vinagre, utilizarse con tejidos de los considerados delicados ni entrar en contacto con objetos metálicos.