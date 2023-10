Piden devolver inmediatamente este producto de Lidl: la razón y qué debes hacer

Lidl ha emitido una alerta de seguridad sobre uno de sus productos más vendidos que pertenece además a su sección de hogar. La cadena de supermercados ha pedido a sus clientes que devuelvan inmediatamente estos artículos. Pero ¿cuál es el motivo para ello? Os explicamos el porqué tenéis que devolver este producto y qué hacer.

Piden devolver inmediatamente este producto de Lidl

Lidl ha alertado a todos sus clientes del aviso emitido por la empresa Sun Garden Polska, responsable de algunos de sus artículos para el hogar, en concreto, aquellos destinados para la terraza.

Esta empresa avisó que todos aquellos clientes que habían comprado alguno de los dos modelos de cojines reversibles que se han vendido en Lidl, los devuelvan. En concreto, se trata del «Cojín reversible para asiento, 38x42x3cm» y «Cojín reversible para sillón de jardín,

113x50x7cm». Ambos pertenecen a la marca Livarno Home de Lidl tienen los IAN 412319_2204 e IAN 412320_2204.

El motivo para la retirada de este producto, según informa Lidl en un comunicado, es que «no cumplen los requisitos de la etiqueta GRS (Global Recycled Standard) declarada».

La normativa de esta etiqueta establece que la trazabilidad de los dos

artículos se tiene que garantizar mediante un certificado. Como Sun Garden Polska no ha podido facilitar estos certificados, el certificado GRS no es válido para ninguno de los dos productos. Sin embargo, la calidad del producto no se ve afectada por ello.

De este modo, aunque se solicita a los clientes que hagan la devolución de los cojines en el caso de haberlos comprado, y que se les devolverá el dinero pagado por ellos. Sin embargo,es posible que más de un cliente no considere algo tan grave que no tengan el mencionado certificado.

En el caso de aquellos que sí deseen devolverlos, pueden hacerlo en cualquier tienda Lidl, sin necesidad de presentar el ticket de compra, y se les reembolsará el importe íntegro. La empresa ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha asegurado que la seguridad y la calidad de sus productos son su máxima prioridad.

Los cojines se vendieron sobre todo durante la época estival y estaban diseñados para ser colocados sobre tumbonas y sillas para la terraza o el jardín. Su precio era de 8,99 euros, para el cojín de asiento y de 14,99 euros para el cojín de tumbona.

Si tienes alguna duda o consulta sobre este producto, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Lidl en el teléfono gratuito 900 958 311 o en el correo electrónico [email protected].