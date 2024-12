Philip Morris busca ser neutra en carbono antes de 2040

Philip Morris International (PMI) está trabajando para dar un giro de 180 grados y transformarse en una compañía diferente a la que se fundó en Londres en 1847. Hace años que la compañía decidió centrar sus esfuerzos en abordar el impacto negativo que tienen sus productos en la salud, desarrollando alternativas al cigarrillo convencional sin combustión ni humo.

Desde que en 2016 declararon oficialmente su propósito de alcanzar cuanto antes un futuro libre de humo, PMI ha alineado plenamente a sus empleados con este propósito y ha cambiado rápidamente su enfoque organizativo y sus recursos hacia alternativas libres de humo. Si todo va según lo previsto, será en 2030 cuando podrán decir que han conseguido este objetivo, alcanzando que dos tercios de sus ingresos netos totales provengan de su negocio libre de humo.

Pero transformar la empresa no solo consiste en sustituir un producto por otro, requiere cambiar toda la cadena de valor, lo que conlleva una revisión holística de todo el modelo empresarial y propuesta de valor, así como nuevos retos y oportunidades para todos los aspectos del negocio. Los criterios ESG juegan un papel fundamental en la consecución de este propósito. Tanto, que la compañía se ha fijado alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones directas en 2025 y cero emisiones en toda su cadena de valor en 2040. Esto después de haber reducido ya en 2023 un 36% las emisiones en sus operaciones directas en comparación con 2019 y un 13% las emisiones netas totales de CO2 en el mismo periodo.

«Nuestro enfoque sostenible va más allá de minimizar las externalidades negativas y mitigar los riesgos. La sostenibilidad, profundamente conectada con nuestra estrategia de transformación, implica una inmensa oportunidad para la innovación, el crecimiento y la creación de valor a largo plazo», ha explicado Jennifer Motles, directora global de Sostenibilidad de PMI.

La estrategia de la multinacional para descarbonizar sus fábricas se centra en la mejora de la eficiencia y el cambio a energías renovables, gracias al desarrollo e implantación de tecnologías bajas en carbono. «Nuestros esfuerzos se coordinan en el marco de nuestro programa global Drive 4 Zero, destinado a aumentar la eficiencia de los recursos, reducir el consumo de energía, sensibilizar a nuestros empleados y aumentar el consumo de energía renovable de PMI, idealmente mediante autogeneración», detallan.

Además, cuentan con iniciativas de Tecnología de Carbono Cero, destinadas a fomentar la transición a energías renovables e impulsar la reducción de emisiones en las fábricas. Con ello, esperan sustituir el 35% de consumo de combustibles fósiles por energía verde y aumentar el porcentaje de energía de producción propia a más del 10% de la electricidad que utilizan en la fabricación para 2025.

Objetivo: productos libres de humo

Todas estas acciones tienen como objetivo convertir a Philip Morris en una empresa libre de humo. «El camino que recorremos está marcado por nuestra ambición de liderazgo, nuestra promesa de operar con transparencia y nuestra dedicación a garantizar que los cigarrillos queden relegados a la historia. Seguimos comprometidos con unas prácticas de información transparentes, coherentes y fiables que permitan comprender no sólo nuestros resultados, sino también cómo estamos respondiendo a un entorno que cambia rápidamente y planificando a largo plazo, fomentando un panorama empresarial más sostenible y transparente», explica Motles.

Pese a que todavía queda mucho camino por recorrer, PMI está dando pasos en la buena dirección. Así lo muestran al menos sus datos económicos. El negocio sin humo representó el 38% de los ingresos netos totales de la compañía en el tercer trimestre de 2024 y el 40% de sus beneficios brutos, y sigue ofreciendo unos resultados muy alentadores.

Asimismo, sus alternativas libres de humo se encuentran ya disponibles en 92 mercados, frente al objetivo de los 100 mercados para 2025. Además, desde 2008, PMI lleva invertidos más de 12.500 millones de dólares en desarrollo, la investigación científica, la fabricación, comercialización e innovación continua de alternativas sin humo. En este sentido, en 2023 la compañía reportaba que el 74% de sus esfuerzos comerciales y el 99% de sus recursos en I+D se dedicaron a los productos libres de humo. En palabras de Stefano Volpetti, presidente de Productos Inhalados Libres de Humo y director general de Consumo de PMI: «Las cifras son imposibles de ignorar y ofrecen una imagen clara del cambio que estamos impulsando: en primer lugar, ofreciendo una gama de mejores alternativas a los fumadores adultos y, en segundo lugar, acelerando el fin de los cigarrillos”.

No cabe duda de que la mejor opción para todos los que fuman es dejar por completo el tabaco y la nicotina, insisten desde la compañía. Pero sabemos que muchos adultos no lo dejarán, y estas personas merecen tener acceso a mejores alternativas que seguir fumando. Así nos explica Moira Gilchrist, presidenta global de Comunicación de PMI, que si la compañía deja «unilateralmente de vender cigarrillos mañana no cambiará nada porque eso no elimina la demanda de cigarrillos. La demanda seguirá existiendo, y otros simplemente la cubrirán. Nuestra transformación tiene mucho más sentido, porque en lo que estamos trabajando es en reducir la demanda de cigarrillos a largo plazo, con lo que nos aseguramos de que el descenso del consumo de tabaco continúe e incluso esperemos que se acelere aún más».

**Contenido ofrecido por PMS