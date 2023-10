Parece el Black Friday pero es mejor: Alcampo rebaja su mejor electrodoméstico y la gente enloquece

¿Te imaginas poder limpiar tu casa sin esfuerzo, sin cables y con la máxima eficacia? Pues deja de imaginar y aprovecha esta oportunidad única que te ofrece Alcampo. Se trata de una rebaja espectacular en su mejor electrodoméstico. Como si fuera Black Friday, Alcampo pone a precio casi regalado, su electrodoméstico más deseado. Un aspirador escoba 3 en 1 que hará que te olvides de la escoba, el recogedor y el aspirador convencional.

Alcampo rebaja su mejor electrodoméstico

En Alcampo puedes encontrar siempre las mejores ofertas en alimentación, así como en productos para el hogar, pero también en sus establecimientos puedes encontrar muchos electrodomésticos, entre los que destaca ahora uno que ha rebajado como si ya estuviéramos en el Black Friday que no se celebra hasta finales de noviembre.

El electrodoméstico en cuestión no es otro que el aspirador escoba 3 en 1 Crossback Glow que es totalmente versátil y extremadamente ligero. Está compuesto por baterías de litio de 22.2V, compactas, ligeras y de larga duración. Elige entre 2 velocidades, ECO o TURBO y aspira hasta 45 minutos de una sola vez, con carga rápida de 4 horas. Además, cuenta con un cepillo motorizado con luz LED que se adapta a todo tipo de suelos y alfombras, y que te permite ver la suciedad más fácilmente.

Pero eso no es todo, el aspirador escoba 3 en 1 Crossback Glow también se convierte en un aspirador de mano con solo pulsar un botón. De este modo vas a poder limpiar los rincones más difíciles de tu casa, así como el sofá, los muebles, las cortinas, el coche o incluso el techo. Y para que no tengas que preocuparte por el mantenimiento, el aspirador escoba 3 en 1 Crossback Glow tiene un sistema de filtrado ciclónico que separa el aire de la suciedad y un depósito extraíble y lavable.

¿A qué esperas para hacerte con este electrodoméstico que lo tiene todo? Se está agotando por momentos y no es solo debido a su calidad. Alcampo lo ha rebajado de 119 € a solo 89,25 €, un descuento del 25% que no puedes dejar escapar. Pero date prisa, porque esta oferta solo estará disponible hasta el 31 de octubre o hasta fin de existencias. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu hogar con el mejor electrodoméstico de Alcampo y disfruta de una limpieza cómoda, rápida y eficiente. ¡Corre a tu tienda más cercana o entra en su página web y hazte con el tuyo antes de que se agoten!. ¡No te arrepentirás!.