La OCU recomienda contratar la TUR del gas: su coste es hasta cuatro veces inferior al mercado libre

El coste anual con la tarifa regulada de gas natural (TUR) para un hogar medio puede ser hasta tres y cuatro veces inferior a las tarifas del mercado libre, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que «ante las fortísimas subidas de precio para este invierno recomienda contratar la TUR a los consumidores».

En concreto, la asociación señala que el coste anual con la tarifa TUR para un hogar medio es de 723 euros, frente a los 1.516 euros de la mejor de las tarifas del mercado libre que, «en algunos casos, pueden multiplicar por tres y por cuatro su coste».

Ante estas diferencias de precio, OCU recomienda a todos los consumidores con un consumo anual inferior 50.000 kilovatios hora (kWh) que contraten la TUR, para «evitar abultadas facturas durante este invierno». Todos los consumidores tienen derecho al contratar la TUR en alguna de las cuatro comercializadoras de referencia y a recibir el suministro en un plazo máximo de tres semanas, según informa Europa Press.

En aquellos hogares que, excepcionalmente, mantengan una tarifa más económica que tarifa TUR -un precio inferior a 0.06 euros/kWh-, aconseja preguntar a su comercializadora por la fecha en la que el precio será revisado y estén atentos a la comunicación de los nuevos precios, «que previsiblemente será más elevados, para iniciar el cambio hacia la tarifa TUR».

Comunidades de vecinos

Por otra parte, la asociación denuncia, que, aunque en teoría todos los consumidores con un consumo inferior a los 50.000 kWh pueden contratar a la TUR, en la practica los consumidores que pertenecen a una comunidad de vecinos con calefacción de gas centralizada no pueden por ley acceder a la tarifa refugio, ya que no se permite su contratación para estas instalaciones, equiparables a las industriales. Y ello, aunque los consumidores dispongan de sistemas de reparto del consumo como establece la normativa.

Esta prohibición supone, a juicio de OCU, «una clara discriminación» para los consumidores de las comunidades de vecinos afectadas que va a tener serias consecuencias económicas.

Por ello, ha pedido a la ministra de Hacienda y a la ministra para la Transición Ecológica aprueben «de forma inmediata» las medidas necesarias para que las comunidades de vecinos puedan acogerse a la tarifa regulada TUR y no se vean perjudicadas por su exclusión de esta tarifa, «a pesar de hacer un uso eficiente y responsable de la calefacción».