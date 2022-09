Nuevo fracaso de las medidas de Sánchez: el 50% de las plantas de cogeneración no reanudará su producción

No, las plantas de cogeneración no recuperarán su ritmo de producción habitual tras aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez la inclusión de este sector en la ‘excepción ibérica’. Un 50% de las empresas que producen conjuntamente energía eléctrico-mecánica y térmica no podrán reanudar su actividad a partir del 1 de octubre porque las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo son insuficientes para evitar que generen energía a pérdidas. Así, cerca de 300 instalaciones continuarán paradas y con sus trabajadores bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

«De las 600 plantas de cogeneración que hay en España, unas 300 no podrán volver a la actividad en octubre, esto es cerca de un 50% del total, a pesar de que el Ejecutivo ha dado luz verde a la inclusión de esta fuente de energía en la ‘excepción ibérica’ con lo que las empresas podrán renunciar temporalmente a su retribución regulada, percibiendo así el ajuste que cobran las centrales térmicas de gas», explican fuentes del sector en conversaciones con OKDIARIO.

Las principales afectadas serán las plantas de cogeneración que tienen indexados sus contratos de gas al TTF holandés, mercado de referencia en Europa, las pequeñas industrias y las que se dedican al sector de los purines y del olivar. La no reanudación de estas las dos últimas industrias podría traducirse en un riesgo para la salud agroalimentaria, ya que las balsas de las instalaciones acumulan toneladas de estiércol y alpeorujo, respectivamente, sin procesar.

Sánchez calla ante el cerrojazo industrial

«El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de la situación y nos ha trasladado que el modus operandi que quiere seguir es esperar para ver si la medida funciona y cuantificar cuantas industrias reanudan su actividad primero, dejando así a más de 300 plantas sin solución a sus problemas y al borde de declarar el concurso de acreedores», confiesan las citadas fuentes a este diario.

No obstante, industrias como la cerámica, papelera o química sí que se podrán beneficiar de la inclusión del sector en la ‘excepción ibérica’. Una medidas que llega cuatro meses después y que ha provocado un desplome de más del 60% de la producción de la cogeneración, que se ha sustituido por soluciones más contaminantes y menos limpias como es el caso de la quema de productos petrolíferos, el uso de calderas de gas o el aumento del rendimiento de los ciclos combinados.

El incremento de los costes del gas ha llegado a obligar a parar muchas instalaciones de cogeneración, que utiliza el calor de los procesos industriales para producir electricidad, debido a que no percibían el ajuste que cobran las centrales de gas con la aplicación del mecanismo ibérico -un agravio comparativo-; recibiendo solamente el precio de casación del mercado mayorista de la electricidad tras aplicar el mecanismo. Mucho más bajo.

Esta medida se añade a otras aprobadas previamente para apoyar a la industria electrointensiva y gasintensiva, como la exención del 80% en el pago de los peajes, la maximización de la compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad, los avales públicos para la firma de contratos de suministro de energía a largo plazo o los pagos directos a las empresas. En conjunto, las ayudas suman más de 1.000 millones este 2022.