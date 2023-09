Jubilación No he trabajado los últimos años de mi vida y no sé qué pensión tengo. Tranquilo, todo cambió hace mucho

Hace mucho todo cambió para ayudar a aquellos que no han trabajado los últimos años de su vida laboral y no saben qué pensión les quedará Si eres jubilado esto te puede interesar: este es el banco que ofrece un ingreso extra al final de mes

Hace mucho todo cambió para ayudar a aquellos que no han trabajado los últimos años de su vida laboral y no saben qué pensión les quedará. Tal como están las cosas hoy en día, es muy difícil llegar en buen estado de salud hasta la jubilación, especialmente en determinadas enfermedades que pueden hacer que trabajar los últimos años sea complicado. Con más de 60 años es casi imposible encontrar un trabajo, especialmente en determinados puestos o colectivos, por lo que esta modificación te interesa.

Todo cambió por lo que puedes saber qué pensión te queda, aunque no hayas trabajado los últimos años de tu vida

Los últimos años de la vida laboral son importantes para hacer el cálculo de la pensión, aunque no lo son tanto como hace unos años. La Seguridad Social se va adaptando a los nuevos tiempos y necesidades que van cambiando. No es lo mismo una persona de más de 60 años ahora, que hace unos años, ni ha vivido el mismo periodo histórico.

Las crisis de este principio del siglo XXI se han sucedido, como también lo han hecho las nuevas normativas que aplican los gobiernos. Con más ayudas, más facilidades, pero también más enfermedades hay personas que no podrán trabajar en sus últimos años de vida laboral. Los obstáculos están cada vez más presentes y nos afectan de lleno.

Es importante saber en todo momento a qué nos estamos enfrentando y cómo calcular la pensión. Antes que nada, debemos tener en cuenta que se cuentan los últimos 25 años trabajados para establecer el cálculo de pensión. Pero que los años en los que no se ha trabajado el computo debe ser de 0.

La planificación de la jubilación o el hecho de contar con un plan de pensiones puede dar cierta tranquilidad a determinados colectivos, como, por ejemplo, los autónomos. Enfrentarse a una pensión mínima para una época de la vida en la que se necesita mucho dinero es fundamental para vivir lo mejor posible estos años.

La Seguridad Social es la encargada de ir sumando periodos de cotización, pagando ayudas y subsidios y al final de este camino, pasando cuentas para calcular una pensión que pone fin a una etapa laboral. Por lo que tocará estar atento a qué se cobra, cómo se cobra y a la manera de llegar a la edad de jubilación de la mejor forma posible.