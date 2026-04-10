La subida del petróleo pone en riesgo los 18.000 puntos del Ibex 

El Ibex 35 comienza la sesión de este viernes prácticamente plano, lo que ha llevado al selectivo a mantener la cota de los 18.100 puntos, en una apertura marcada, de nuevo, por los precios del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 18.106,9 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 1%, hasta los 97,31 dólares por barril.

Grifols mantiene su rally

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Grifols (+2,23%), IAG (+1,19%), Fluidra (+0,76%), BBVA (+0,68%), Mapfre (+0,64%), Puig (+0,58%) y Redeia (+0,39%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Repsol (-3,88%), Arcelormittal (-1,64%) y Amadeus (-0,85%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo mixto, ya que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,01%, mientras que el Cac40 de París se alzaba un 0,01% y el Dax de Fráncfort un 0,27%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1686 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años decrecía hasta el 3,45%.

A pesar del optimismo, la situación sigue siendo inestable. La tregua es frágil, con informes de nuevos ataques, y el Estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Esta situación, y algunos mensajes contradictorios desde la Administración Trump (amenazas por parte de Trump por el cobro de tasas por parte de Irán) que añaden un importante nivel de incertidumbre, les llevan a los expertos a mantener cierta prudencia, el optimismo podría ser exagerado, ya que la oferta de petróleo probablemente seguirá restringida.

Cabe señalar el recorte que se ha producido en la capacidad de producción de Arabia Saudí de más de medio millón de barriles diarios debido a ataques a sus instalaciones energéticas.

Además, Irán ha dejado claras sus exigencias, que incluyen reparaciones de guerra y el control del Estrecho de Ormuz, condiciones que probablemente serán un punto de fricción importante para los negociadores estadounidenses.

Mercado de renta fija

El mercado global de renta fija muestra pocas señales de recuperación. A pesar del alto el fuego, el consenso es que los precios de la energía y la inflación se mantendrán en niveles elevados durante más tiempo, desvaneciendo las esperanzas de recortes de tipos de interés que se barajaban antes del conflicto.

De hecho, paradójicamente, el alto el fuego podría inclinar la balanza hacia tipos más altos, ya que reduce el riesgo de una grave recesión económica derivada de la escasez de petróleo, dando así más margen a los bancos centrales para centrarse en combatir la inflación.

En este sentido, la atención de la sesión en el plano macro será el IPC estadounidense, con fuerte repunte esperado en tasa general, el mayor desde 2022, hasta +3,4%e vs +2,4% previo, debido al repunte del componente de energía asociado al conflicto en Oriente Medio, puesto que la tasa subyacente se mantendrá bastante estable (+2,7%e vs +2,5% anterior).

Ahora bien, ya antes de estallar el conflicto se detectaban presiones inflacionistas en la economía americana, como mostró ayer el deflactor del consumo privado subyacente de febrero (3% vs 2% objetivo), la medida de inflación preferida de la Fed.

Veremos cuál es la reacción de la Reserva Federal y si considera que esta presión inflacionista es temporal, los mercados podrían encontrar algo de alivio.

Mientras tanto, en Europa, las expectativas de múltiples subidas de tipos por parte del BCE y el Banco de Inglaterra se han moderado notablemente desde la tregua.