El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con un avance del 1,27% que le ha llevado a recuperar la cota de los 19.200 puntos, tras salvar el pasado viernes por la mínima la cota psicológica de los 19.000.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba en los 19.278 puntos a las 9:00 de la presente jornada de festivo nacional marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo que mantiene los precios del crudo en los 104 dólares.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Cellnex (+3%), Banco Santander (+1,9%), BBVA (+1,82%), Bankinter (+1,67%) e Iberdrola (+1,65%).

En el extremo opuesto, las únicas caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Repsol (-1,93%), Acerinox (-0,41%) y Telefónica (-0,1%).

Ataques continuados

Durante este fin de semana, las milicias hutíes yemeníes han reivindicado los recientes ataques contra los aeropuertos de Riad y Damman, en Arabia Saudí, así como contra instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en represalia por las «masacres» cometidas por la aviación saudí en suelo yemení.

En paralelo, un buque de transporte de petróleo de grandes dimensiones ha sido alcanzado por un proyectil cuando cruzaba el estratégico estrecho de Ormuz, según han informado fuentes iraníes y británicas.

Sobre las conversaciones de paz, el líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha asegurado este domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de las siete condiciones planteadas por Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero que en conjunto su prespuesta ha sido «inadecuada».

«Estados Unidos ha accedido a algunas de las siete condiciones de Irán, pero consideramos que su respuesta es inadecuada», ha apuntado Rezai en un mensaje publicado en redes sociales. El responsable iraní ha advertido de que «la diplomacia iraní ha cambiado y no habrá una vuelta al ‘statu quo ante’».

El barril se enquista en los 100 dólares

En este contexto, el precio del petróleo Brent disminuía su precio cerca de un 1%, hasta los 90,9 dólares por barril.

En el terreno empresarial español, las empresas españolas han percibido en el tercer trimestre del año un menor impacto del conflicto en Irán sobre la demanda internacional y nacional y sobre sus decisiones de inversión, según se desprende de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE).

Asimismo, el continuo repunte de las condiciones de financiación del Estado en Francia ha encendido las alarmas entre las grandes gestoras de inversión, que ven seriamente comprometido el margen de actuación del Ejecutivo francés y ya advierten de que la presión sobre el crédito soberano está empezando a trasladar riesgos al sector bancario del país.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo positivo en los compases iniciales de la jornada. Milán abría subiendo un 0,83%; Londres, un 0,47%; Fráncfort, un 0,4%; y París, un 0,38%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1205 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,063%.