Llega a España la estafa del cajero: te vacía la cuenta en segundos

El auge de las nuevas tecnologías también ha tenido efectos negativos en la sociedad y es el aumento desmesurado de los timos a través de los diferentes dispositivos que utilizamos en nuestro día a día. Uno de las tretas de los ciberdelincuentes tiene que ver con la estafa del cajero, que se ha puesto de moda en los últimos años. Por ello, la Guardia Civil ha querido mandar un mensaje de advertencia a los españoles.

Las estafas en el mundo virtual están de moda y en el día a día esto lo podemos comprobar en nuestro teléfono móvil. La más famosa a día de hoy es el phishing, que es la táctica con la que los ciberdelincuentes intentan pescar en nuestros datos personales y bancarios a través de mensajes de texto o correos. Seguro que nos ha pasado algo similar en las últimas semanas, en la que es posible que hayas recibido un mensaje de texto o un correo electrónico de alguien haciéndose pasar por Hacienda, un banco o incluso una famosa cadena de supermercados.

Estos mensajes vienen con una advertencia de multa de la DGT o un premio en un sorteo y van acompañados de un link que es el cebo y el camino hacia la estafa de los ciberdelincuentes. Pulsar este enlace puede desembocar en una malware en tu teléfono móvil u ordenador portátil que puede permitir a los ciberdelincuentes hacerse con tus datos personales y bancarios para vaciarte la cuenta. Así que es obligatorio nunca pulsar este link y si lo haces tendrás que ponerte en contacto con tu banco o la Policía.

La estafa del cajero y la Guardia Civil

Además del phishing, uno de los grandes timos de estos hackers tiene que ver con la estafa del cajero. Antes de crear un sistema de mensajes con el que poder aprovecharse de los datos personales de la personas otros muchos deciden ir a la matriz y acudir directamente a la sucursal bancaria para poder asaltar las cuentas de las víctimas, que durante los últimos años se han contado con miles.

Una de las tácticas siempre utilizadas tiene que ver con la instalación de una pequeña cámara en el cajero con el que podrán acceder al código pin de tu tarjeta además de introducir un lector en la banda magnética de esta herramienta para hacer un duplicado. Con esta táctica tendrán un 2×1, el código secreto y una copia de este instrumento proporcionado por los bancos.

Os hemos dicho muchas veces que cuando saquéis 💶 de un cajero automático seáis prudentes. Pero no hace falta exagerar… Las precauciones son básicas:

☑ Ver que no ha sido manipulado.

☑ No dejar ver el PIN al teclear.

☑ Si se «traga la tarjeta», avisar.#SeguridadCiudadana pic.twitter.com/p0PsH6dISY — Guardia Civil (@guardiacivil) September 8, 2024

Por ello, la Guardia Civil ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales. «Os hemos dicho muchas veces que cuando saquéis dinero de un cajero bancario seáis prudentes. Pero no hace falta exagerar… Las precauciones son básicas: ver que no ha sido manipulado, no dejar ver el PIN al teclear y si se ‘traga la tarjeta’, avisar», ha escrito en su perfil oficial de las redes sociales.

Otro de los métodos de los delincuentes relativo a la estafa de un banco tiene que ver con el comprobante de la operación, que es una opción que muchas personas eligen a la hora de sacar dinero. Este es el papel con el que el banco deja constancia de la operación y en el que aparecen los dígitos de la tarjeta y cuenta. En caso de que decidas realizar esta acción, lo más recomendable es quedarte con el papel y no tirarlo a la basura, ya que ahí pueden acudir los delincuentes para poder tener acceso a tus datos. Aunque no aparezcan todos los dígitos reflejados, son capaces de a través de ellos poder descubrir todas tus cuentas y vaciarlas en cuestión de minutos.

Por ello lo más recomendable a la hora de sacar dinero en efectivo en un cajero bancario es prestar la máxima atención al estado del cajero, revisar si puede haber alguna pequeña cámara cerca y taparte bien cuando anotes tu código PIN. Esto y evitar imprimir el comprobante, que puedes consultar sin ningún tipo de problema a través de la aplicación del banco con tu teléfono móvil.