El índice PMI manufacturero ha bajado a 49,7 puntos desde los 51,2 del mes anterior, situándose por primera vez en tres meses por debajo del umbral de 50 puntos que separa la contracción de la expansión.

Este descenso del PMI en junio respondió en gran medida a una caída acelerada y marcada de los nuevos pedidos, ya que la demanda del mercado se vio afectada negativamente por la incertidumbre, principalmente en relación con el conflicto en Oriente Próximo, provocando en algunos casos la paralización total de la actividad y el aplazamiento de la toma de decisiones.

Debido a esta disminución del volumen de nuevos pedidos, la producción manufacturera se redujo por primera vez en tres meses. No obstante, las empresas experimentaron un exceso de producción frente a las ventas, lo que les permitió incrementar ligeramente sus inventarios de almacén.

De su lado, el empleo también se redujo ligeramente en junio, en parte debido a la persistente incertidumbre en cuanto a las perspectivas futuras.

Asimismo, también se informó que los precios de los proveedores siguieron aumentando en junio, manteniendo elevada la inflación de los costes. Del mismo modo, los fabricantes optaron por incrementar sus tarifas, y los últimos datos muestran el aumento más fuerte de los precios cobrados desde octubre de 2022.

«Los datos de junio indicaron una contracción de la economía del sector manufacturero español, a medida que los nuevos pedidos cayeron notablemente y la producción se redujo ligeramente por primera vez en tres meses», ha resumido Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence.

No obstante, el experto ha destacado que, de cara al futuro, los recientes avances para poner fin al conflicto en Oriente Próximo podrían contribuir a aliviar aún más algunas presiones inflacionistas, aunque las empresas mantienen cierta cautela al evaluar las perspectivas, ya que el nivel de confianza sigue por debajo de la tendencia y se han vuelto a recortar tanto el empleo como las compras.

PMI de la eurozona también en mínimos

El crecimiento de la actividad del sector manufacturero de la zona euro moderó su ritmo de expansión en junio a mínimos de los cuatro últimos meses, según el índice PMI, que bajó a 51,4 puntos desde los 51,6 del mes anterior.

No obstante, la producción manufacturera en la región siguió aumentando moderadamente en junio e incluso se aceleró ligeramente respecto a mayo, tras una mejora marginal de la demanda.

De este modo, el correspondiente índice PMI repuntó a 51,7 puntos desde los 51,3 de mayo.

«Un nuevo aumento de la producción manufacturera en junio se suma a las señales de una alentadora resiliencia de la economía de la zona euro», ha señalado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, destacando que la expansión de junio cierra el trimestre más sólido para la producción manufacturera de la zona euro desde principios de 2022.

En cuanto a los costes, la encuesta PMI de junio señala que, aunque todavía elevada, la inflación descendió en junio hasta su nivel más bajo desde marzo, rompiendo así una tendencia alcista sostenida que se remontaba a septiembre de 2025, mientras que los fabricantes de la zona euro mostraron una actitud menos agresiva a la hora de fijar precios de venta, cuya tasa de inflación se ralentizó hasta alcanzar su mínima de tres meses.