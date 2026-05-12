El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes con una caída del 1,2%, lo que le ha llevado a perder los 17.700 puntos, con los inversores pendientes de las noticias procedentes de Oriente Próximo y la subida del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño bajaba hasta los 17.644,20 puntos en el arranque de la sesión, tras retroceder un 1,17%. La caída viene motivada por el repunte de los precios del petróleo

En el caso del Brent, de referencia en Europa, el coste del barril crecía cerca de un 2,2% durante la apertura europea y se movía ligeramente por debajo de los 106 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta los 100,6 dólares por barril.

Los únicos valores en positivo en esta cuarta sesión a la baja eran Repsol (+0,5%) y Enagás (+0,1%). En el extremo opuesto del índice, se situaban Santander, cediendo un 2%, y Acciona Energía, perdiendo un 1,8%.

En este contexto, el resto de las Bolsas europeas han abierto con caídas también, ya que el índice alemán retrocedía un 1,35% y el británico y el francés un 1,1%.

Resultados empresariales

En el terreno empresarial, Siemens Energy ha informado que obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.443 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal, que discurrió entre octubre de 2025 y marzo de 2026, lo que supone una mejora del 128,3% respecto de las ganancias anotadas un año antes por el dueño de la antigua Gamesa, que logró reducir un 72% sus ‘números rojos’, hasta 260 millones.

De su lado, el grupo vasco Arteche abonará a sus accionistas este martes un dividendo total de 22.644 millones de euros, a razón de 0,39 euros brutos por acción, con cargo al beneficio de 2025.

Enertis Applus+ ha comunicado que ha respaldado más de 12 gigavatios hora (GWh) de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (Battery Energy Storage Systems, o BESS, por sus siglas en inglés) en los últimos tres años mediante servicios de inspección de suministro.

Mirada puesta en el Tesoro

Por último, el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

En el mercado de divisas, el euro bajaba respecto del dólar y se cambiaba por 1,1747 ‘billetes verdes’, en tanto que el interés al bono español a diez años subía hasta el 3,519%.