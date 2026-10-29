La huelga de maquinistas provoca afectaciones graves y obliga a suspender tres líneas de Cercanías en Madrid

La red ferroviaria española ha amanecido este miércoles sumida en un estado de colapso. Esto, tanto por el fatal accidente acaecido ayer en Urda (Toledo), que mantiene cortado el corredor Madrid-Sevilla, como por la huelga de maquinistas convocada hace ahora unas semanas y que el sindicato Semaf ha decidido mantener, entre otras cosas porque están más cargados de razones que antes para protestar.

Según informa Cercanías de Madrid, las líneas C-1, C-3 y C-4 de la capital se encuentran suspendidas y se están registrando fuertes alteraciones en el resto de la red; concretamente, la empresa habla de «demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales».

Ante esta situación, que se va a repetir por toda la Península, la recomendación es recurrir a medios de transporte alternativos. Metro de Madrid, por ejemplo, ha puesto en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir por el flujo sobrevenido desde otros medios de transporte.

Hay que recordar que la empresa dependiente del Ministerio de Transportes fijó los servicios mínimos para esta jornada de parón entre un 50 y un 75% en la mayoría de los servicios, aunque es posible -como muchas veces ocurre en estos casos- que la afectación final termine por ser superior.

Concretamente, en Cercanías los servicios mínimos han quedado establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06:00h a 09:00h; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h) serán del 75% del servicio habitual, y en el resto del día, del 50%.

En Media Distancia, a su vez, circulará una media del 65% del tráfico habitual; en Alta Velocidad/Larga Distancia, un 73% (sin contar la suspensión de la línea afectada por el accidente); y en Mercancías, un 26%.