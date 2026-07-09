¿Has seguido la actualidad económica esta semana? Pon a prueba tus conocimientos

La actualidad económica e internacional ha estado marcada en los últimos días por el conflicto en Oriente Próximo, el encarecimiento del petróleo, las previsiones de crecimiento para España y las actuaciones de los organismos reguladores. Son asuntos que afectan directamente a la economía y al bolsillo de los ciudadanos, y que han ocupado un lugar destacado en la agenda informativa.

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