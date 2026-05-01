Gortázar (CaixaBank) alerta del caos legislativo: “Habrá más decretos que no se convaliden”

CaixaBank lanza una advertencia directa sobre el clima político en España. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, considera que la actual fragmentación parlamentaria seguirá provocando episodios de inestabilidad normativa y anticipa que no será un hecho aislado. «No será el último decreto que se apruebe y no se convalide», apunta en alusión a la dificultad del Gobierno para sacar adelante su nuevo decreto de vivienda.

El directivo del banco presidido por Tomás Muniesa Arantegui enmarca esta situación en la ausencia de una mayoría política clara y estable. Aunque matiza que se trata de un escenario «legítimo», reconoce que introduce un factor de incertidumbre que afecta al entorno económico y empresarial. Un mensaje que llega en pleno contexto de tensión regulatoria y con el sector financiero muy pendiente de los cambios normativos impulsados desde Bruselas y el Ejecutivo español.

En paralelo a esta advertencia, CaixaBank ha presentado unos resultados sólidos en el primer trimestre del año. La entidad obtuvo un beneficio de 1.572 millones de euros hasta marzo, un 7% más, apoyado en el crecimiento de la actividad comercial y la fortaleza del negocio bancario, en un entorno marcado por la evolución de los tipos de interés.

Inestabilidad política y agenda económica

Gortázar deja claro que la incertidumbre legislativa no es un fenómeno puntual, sino estructural en el actual ciclo político. La dificultad para convalidar decretos en el Congreso se ha convertido, a su juicio, en un síntoma de un problema más profundo, la falta de una mayoría parlamentaria sólida que garantice estabilidad.

Desde el punto de vista empresarial, este contexto genera dudas sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria, dos factores clave para la inversión. Aunque el consejero delegado evitó elevar el tono, sí deslizó que este tipo de episodios «genera cierta inseguridad», en un momento en el que la economía española necesita certidumbre para sostener el crecimiento.

A este escenario se suma la evolución de la unión bancaria europea, que el propio Gortázar calificó de «muy tímida». Según explicó, Bruselas sigue impulsando avances, pero estos están lejos de las expectativas iniciales del sector. El banquero apuntó a la necesidad de observar cómo evolucionan otros países europeos.

Hipotecas, tipos y fortaleza del Caixabank

En el plano estrictamente financiero, CaixaBank trasladó un mensaje de resistencia. El banco asegura que el primer trimestre no ha registrado un impacto negativo relevante por la evolución de los tipos de interés, un factor que el mercado vigilaba de cerca tras el cambio de ciclo monetario.

De hecho, la entidad anticipa que el crecimiento podría ser incluso más sólido de lo previsto, en función de cómo evolucione la curva de tipos en los próximos meses. En este contexto, Gortázar destacó la transformación del mercado hipotecario de Caixabank en España, donde el 56% de sus clientes ya cuenta con préstamos a tipo fijo, frente al 21% de hace apenas cuatro años.

Este cambio refleja una adaptación del sistema financiero a un entorno de mayor volatilidad en los tipos, y consolida un modelo más estable para los clientes. Además, el consejero delegado subrayó que los préstamos en España siguen situándose entre los más bajos de Europa, lo que refuerza la competitividad del sistema bancario nacional.

Más allá de los números, Gortázar también quiso marcar perfil institucional. Subrayó que la entidad toma sus decisiones con una «influencia política cero», en un momento en el que el sector financiero se encuentra bajo presión regulatoria y en el foco del debate público. Esta forma de marcar distancia con el entorno político le aleja también de lo ocurrido en otras empresas, como Indra, Talgo, Telefónica o Duro Felguera, muy señaladas por la injerencia desde Moncloa.

En cuanto a la expansión internacional, el banco descartó, por ahora, llevar su marca digital Imagine a Portugal, aunque dejó la puerta abierta a futuras operaciones corporativas si surgen oportunidades atractivas.

Todo ello dibuja un escenario en el que CaixaBank combina fortaleza operativa con cautela ante el entorno político. Mientras los resultados acompañan, el mensaje del banco es claro: el mayor riesgo no está hoy en los tipos ni en el negocio, sino en la incertidumbre legislativa que marca el ritmo de la economía española.