Este país de Europa está buscando españoles para trabajar por 5.308 euros al mes

Hay un país de Europa que busca españoles para trabajar por 5.308 euros al mes, una cantidad de dinero que cuesta ganar en España. Nuestro país está a la cola en sueldos y en pensiones, es complicado tener una vida digna con un sueldo mínimo. Especialmente en las grandes ciudades, donde mantenerse uno solo es imposible. Por lo que, no están en consonancia, lo que se gasta es mucho más de lo que se cobra, una contradicción que nos sumerge en niveles de pobreza nunca vistos.

España es el país de Europa que tiene índices de pobreza que cuestan de creer, aunque la persona tenga trabajo, no llega a final de mes. Eso quiere decir que algo está fallando, si los trabajadores no son capaces de tener una vida digna. Algo que no sucede en otros países de Europa. El funcionamiento de estos países es muy distinto, por lo que, tenemos mucho que aprender de ellos, especialmente de aquellas zonas en las que tocará estar preparados para atender determinados cambios. Salir a trabajar fuera es una solución a la mayoría de los problemas de dinero y de vivienda que sufren los españoles.

Se buscan españoles para trabajar

La mano de obra española se valora. Somos un país que forma profesionales que se marchan fuera. El caso de los países nórdicos con el colectivo de enfermeras es más que evidente. Buscan una estabilidad que aquí no tienen, pero también un sueldo que en nuestro país sería impensable.

La estrategia de estar unos meses o años fuera de España la siguen muchos jóvenes que quieren tener un proyecto vital. Con un sueldo de 5.308 euros, podemos llegar a una cantidad de dinero a final de año que ronda los 60.000 euros. Ahorrando la mitad y durante 5 años fuera, podemos volver a España con 150.000 euros.

Un pequeño colchón para la entrada de una casa o una casa entera, el bien inmueble que más cuesta conseguir y que es esencial para tener una vida digna. Con casa pagada, debemos tener en cuenta que estaremos ante una serie de gastos que ya serán más llevaderos con un sueldo de aquí.

Aunque España seguirá teniendo la comida y los servicios básicos por las nubes. Siempre podremos apostar por un tipo de vida en el extranjero que quizás acabe siendo lo que necesitamos. Noruega es un país que ofrece sueldos de 5.308 euros para mano de obra cualificada.

Trabajar por 5.308 euros al mes

El portal de trabajo de la Unión Europea, se llama Eures y es uno de los más conocidos a la hora de encontrar un lugar en el que hace realidad una serie de elementos que son claves y que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado. En él conocerás el estado del mercado laboral en todos los países de la Unión y recibirás ofertas de empleo de cada uno de ellos.

Allí sabrás el estado de un mercado laboral como el noruego que según dicen en esta página: «El desempleo en Noruega en el primer trimestre de 2023 se encuentra en un mínimo histórico (1,8% en marzo según NAV), con variaciones relativamente menores entre las regiones. La tasa de desempleo fue del 2,2% en Oslo y del 2,1% en Viken. La composición, tanto en términos de formación académica de los desempleados como de los requisitos de la vida laboral en materia de competencias, aparece en el resumen de la afiliación profesional de los desempleados y en el resumen de los sectores en los que se anuncian vacantes».

Las vacantes que se presentan en este portal de Noruega en busca de españoles se relacionan principalmente con estos sectores.

Enfermería y atención sanitaria

Educación

Comercio minorista y ventas

Industria de servicios y otros trabajos relacionados

Turismo y transporte

Ingeniería y TI

Industria manufacturera

Trabajo de oficina

Construcción y edificación

Profesiones académicas

Trabajo con niños y jóvenes

Gestión

Intermediación y consultoría

Sin antecedentes profesionales o no revelados

La agricultura, la silvicultura y la pesca

Los españoles tienen una buena oportunidad laboral en este lugar porque tal y como nos indican: «tanto en el sector del turismo como en el de los servicios, y especialmente en el de la restauración y los bares, la escasez de mano de obra es tan significativa que muchos empleadores no han podido abrir completamente y volver a los horarios de apertura anteriores. Algunos de los que trabajaban en el sector y se quedaron sin empleo también se niegan a regresar a un sector que perciben como vulnerable en situaciones que se desvían de la norma. Sin embargo, la situación es que hay puestos de trabajo en sectores que tienen un déficit urgente y necesitan contratar personal para volver a los mismos niveles de funcionamiento y horarios de apertura que antes de la pandemia. Por lo tanto, es probable que el grupo de solicitantes de empleo que abandonen Noruega esté formado principalmente por personas que tienen un deseo específico de trabajar en otro país; no será la falta de trabajo en Noruega el factor desencadenante dominante».