El Gobierno de Pedro Sánchez suma y sigue con su infierno fiscal a familias y empresas. El Ejecutivo ha aumentado la presión fiscal —que mide la recaudación de impuestos sobre el PIB— casi un punto porcentual, convirtiendo a España en el tercer país de la Unión Europea que más ha incrementado la relación entre la recaudación de impuestos y el PIB. Según los datos publicados por Eurostat, la presión fiscal en España subió del 37,2% al 38,1%, nueve décimas de incremento.

La presión fiscal en España sólo subió menos en 2025 que en Alemania y Malta. En Alemania ascendió un 1,1%, hasta el 41,4% del PIB, mientras que en Malta la subida es de un punto porcentual, hasta el 30,3%. Francia es el país que más exprime a sus familias y empresas: en 2025 aumentó también nueve décimas y la presión fiscal alcanzó el 46%. Bélgica y Dinamarca superan el 44%.

Aunque España se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea, que se ha situado en el 40,7% —sube medio punto sobre 2024—, hay ocho países de la zona que han bajado su presión fiscal el año pasado. Suecia es el país donde más ha bajado la presión fiscal el año pasado en Europa, dejando su presión fiscal en el 41,2%.

Irlanda es el país de Europa que menos presión fiscal registra sobre sus familias y empresas, por debajo del 23%. Rumanía y Malta completan el pódium con el 29% y el 30%, respectivamente.

España va cerrando la brecha que le separaba del resto de la Unión Europea en este apartado. Según los cálculos del Instituto de Estudios Fiscales, en 2015 la presión fiscal se situaba en nuestro país en el 34,2%, por lo que la recaudación de impuestos sobre el PIB ha subido más de cuatro puntos porcentuales.

Y es que el Gobierno actual ha incrementado los impuestos un centenar de veces, según le acusa la oposición y algunos organismos privados. La recaudación por impuestos se ha disparado en parte por el incremento del empleo y las subidas salariales, pero también de forma importante por la subida de los precios, que impacta en el IVA, y la subida de los impuestos.

Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta septiembre las arcas públicas han recaudado ya más de 248.000 millones de euros. Es un 10% más que en 2025, que ya fue un año de récord en recaudación.

A este ritmo, en el conjunto del año se van a superar los 350.000 millones de euros, entre el IRPF, IVA, el Impuesto de Sociedades y los Especiales. Además, los ingresos por cotizaciones sociales, que también las ha subido el Gobierno, se han situado hasta septiembre por encima de los 142.000 millones de euros. En septiembre de 2019 sumaban 92.000 millones.