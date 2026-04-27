La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprovechado el aniversario del apagón para abrir un nuevo expediente sancionador a Iberdrola de manera aislada por una presunta infracción «muy grave» en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

En concreto, este nuevo expediente del regulador pone en el disparadero a Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear es por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la «reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad».

De esta manera, este nuevo expediente -con fecha de incoación del 23 de abril en los registros del organismo- sería el tercero de los calificados como infracción «muy grave» de la cascada que ha ido comunicando el organismo presidido por Cani Fernández en las últimas semanas.

El pasado viernes, la CNMC ya anunció la incoación de otros 35 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, dos de ellos «muy graves». Uno a Red Eléctrica (Redeia) y otro a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la que son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Estos nuevos expedientes, que se unían a la veintena que abrió la anterior semana ya el regulador, estaban dirigidos en su mayoría a Iberdrola, con un total de 18, mientras que se sumaban otros 12 a Endesa, otro para ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados de «graves».

Sin embargo, en esta ocasión, el organismo de Cani Fernández ha hecho pública la apertura de este escrito por separado y en la fecha más señalada, el primer aniversario del apagón.