La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el primer expediente sancionador a una empresa renovable por el apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025. En concreto, la empresa afectada es Mercuria Sostenible, y el organismo le ha expedientado por una infracción «grave». Así, esta vez Competencia no se ha dirigido a ninguna de las grandes eléctricas.

El expediente se abrió el pasado 13 de mayo y ahora hay un plazo de 18 meses para resolverlo, según recoge la CNMC en su página web. Este se une de esta forma a los más de 60 expedientes sancionadores que ha abierto en las últimas semanas el regulador contra diversas energéticas.

Ahora, el organismo ha abierto un expediente contra Mercuria Sostenible por infracciones calificadas de «graves» en el artículo 65. 8 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimientos del artículo 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave, según la lista comunicada por la CNMC.

La CNMC y el apagón

Competencia concluyó en su momento que el incidente tuvo «un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión».

Sin embargo, tal y como publicó este periódico, esto choca con la visión que hay desde Portugal. En concreto, el ex secretario de Estado de Energía portugués y ex director de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, ha acusado abiertamente a España de «promover mentiras» para diluir responsabilidades sobre el origen del colapso energético que dejó sin suministro a buena parte de la Península Ibérica.

El ex responsable energético portugués sostiene que el origen del apagón estuvo en «errores de programación» y en una «mala gestión» del sistema eléctrico español, rechazando eso sí uno de los argumentos más repetidos desde sectores políticos y energéticos en España: que las energías renovables fueron las responsables directas del colapso. Las energías no son el problema en sí, sino «el modo en que se han gestionado en España».

En declaraciones realizadas en el programa Da Capa à Contracapa de la radio portuguesa Rádio Renascença, Ribeiro da Silva ha asegurado que Portugal está abordando correctamente el análisis técnico del apagón, mientras que desde España se estaría intentando construir un relato político para desviar el foco de la gestión de Redeia y de Red Eléctrica de España.

En abril, la CNMC indicó que había detectado «diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas». Tras esto, comenzó a incoar las decenas de expedientes sancionadores que hay sobre la mesa por el momento.