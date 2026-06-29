Air Europa recupera su ruta a Tel Aviv

Air Europa recupera hoy su operativa con Israel. La aerolínea, que ha mantenido una evaluación continua de la situación en la zona en los últimos meses para garantizar la seguridad en el destino, desplegará cuatro frecuencias semanales, ampliándolas a cinco a partir de mediados de julio y a seis durante el mes de agosto.

Las salidas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas se llevarán a cabo a las 8:35 de la mañana; mientras que los vuelos desde Tel Aviv hacia España partirán a las 16:05. Con ello, los pasajeros en tránsito, especialmente con origen o destino en Latinoamérica, podrán beneficiarse de la conectividad que ofrece Air Europa desde su posición en el hub estratégico de Madrid-Barajas.

La actividad en esta ruta seguirá llevándose a cabo con la flota Dreamliner. Las aeronaves Boeing 787 son uno de los modelos más avanzados y eficientes de su categoría, capaces de reducir hasta en un 25% el consumo de carburante y las emisiones, así como de disminuir notablemente el tiempo de vuelo gracias a su aerodinámica y motorización.

Asimismo, los pasajeros disfrutarán a bordo de las mejoras destinadas a elevar la excelencia en el servicio del plan Air Europa ON, que implica un refuerzo importante no solo de la propuesta a bordo, tanto en clase Business como en Economy, sino también en tierra.