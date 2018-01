Aldi también contenta a los independentistas: sólo usa el catalán en Casteldefells

La cadena alemana de supermercados de descuento Aldi también prefiere contentar a los independentistas antes que rotular en castellano. Y es que, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, la compañía sólo rotula en catalán y en inglés en sus establecimientos de Castelldefels.

Y lo cierto es que no está Aldi como para juguetear con el politiqueo, toda vez que la cadena de supermercados alemana, que ha invertido casi 500 millones de euros en España (con más 250 establecimientos), no logra el retorno esperado en el mercado español. De hecho, Aldi es, de las principales cadenas asentadas en nuestro país, la que menos factura por metro cuadrado, según los expertos.

Fuentes del sector han confirmado a este periódico que el objetivo de Aldi, empresa con la que nos ha sido imposible hablar, pasa por seguir en España, donde está desde el año 2002, pese a lo que les está costando asentarse en el país.

Cabe recordar que la Agencia Catalana del Consumo (ACA) vigila desde 2010 a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Este organismo, encargado de imponer el catalán (y, en la práctica, la erradicación del español), lo hace en cumplimiento del Código de Consumo de Cataluña, aprobado mediante la Ley 22/2010, de 20 de julio y redactado en la era Pujol, que han mantenido los siguientes gobiernos desde el tripartito nacionalista que lideraba el PSC a los ya abiertamente independentistas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Desde el punto de vista legislativo, no se puede imponer ninguna de las dos lenguas cooficiales y el TC, que ha declarado constitucional el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan en sus relaciones con la administración, recuerda no obstante que en el ámbito de las relaciones entre particulares no se puede imponer “el uso de cualquiera de las dos lenguas”.

La propia Ley catalana establece la regulación lingüística “de acuerdo con el régimen de cooficialidad de lenguas establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado mediante la Ley orgánica 6 / 2006” y que “la lengua propia de Cataluña es el catalán que, también, es la lengua oficial en Cataluña junto con el castellano”.

En el artículo 4 de la Ley sobre la rotulación y cartelería dice que “cualquier elemento informativo de carácter fijo deberá estar redactado al menos en catalán con independencia de su soporte (por ejemplo los carteles o rótulos de las empresas o establecimientos que contengan información relacionada con la actividad comercial desarrollada, siempre y cuando tengan carácter permanente)”.