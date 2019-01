¿Qué es la producción por lotes?

Existen distintos sistemas de fabricación de productos. En cada caso, vendrá determinado por factores como la necesidad de unos materiales u otros, las fases en las cuales se divide todo el proceso entero o la continuidad o discontinuidad de la demanda. En un inicio, durante la producción en masa estandarizada, el más utilizado era la producción por lotes.

En este sistema, se divide en lotes el total de la producción, de forma que, hasta que un proceso no se ha acabado, no se puede empezar el siguiente. Como consecuencia, se da una producción discontinua, ya que el material se acumula en un espacio hasta que no pasa al siguiente paso del proceso de producción.

¿Cuáles son las ventajas de la producción por lotes?

Esta forma de operar presenta una serie de ventajas, que son las siguientes:

Válido para producir grandes cantidades de un mismo producto: en caso de ser una empresa que se dedica solamente a producir un mismo producto en grandes cantidades mediante un proceso que es siempre el mismo y no varía, permite aprovechar la experiencia generada por la repetición del proceso.

Bajo coste de formación y especialización: dado que no exige cambios en la forma de operar, no es necesario realizar formación específica para los empleados.

¿Cuáles son los inconvenientes de la producción por lotes?

Este tipo de sistema presenta una serie de inconvenientes, que desarrollamos a continuación:

Provoca grandes acumulaciones de inventario: para poder realizar un proceso, es necesario haber cumplido el anterior. Ello provoca que el material esté mucho tiempo parado sin ser transformado, hecho que implica un coste adicional de almacén.

Provoca tiempos muertos en el funcionamiento de la maquinaria: cada proceso puede precisar de una máquina distinta, que quedará parada mientras funciona la otra.

Provoca tiempos muertos en el desempeño de los trabajadores: de la misma forma que en el punto anterior, los trabajadores no podrán seguir con su trabajo hasta que los anteriores hayan cumplido con su proceso particular.

Solamente permite realizar un solo tipo de producto: en caso que la empresa quiera abrirse a nuevos públicos, realizar un cambio en el proceso es muy largo y costoso. Es un sistema poco flexible al cual le cuesta mucho adaptarse a cualquier cambio en las preferencias o necesidades que pueden ocurrir entre el público objetivo.

Incremento del plazo de entrega: dado que el proceso de producción sufre paradas, el plazo de entrega al cliente es más elevado del deseado.