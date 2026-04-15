Los hombres sufren el 93% de los accidentes mortales durante la jornada laboral

La siniestralidad laboral en el Estado español sigue teniendo un perfil muy marcado. Los hombres concentran el 70 % de los accidentes con baja durante la jornada y el 93 % del total de los accidentes mortales. Por otro lado, las mujeres protagonizan el 54 % de los siniestros que se producen al ir o al volver del trabajo, los conocidos como in itinere, y algo más de la mitad de las enfermedades profesionales.

Así lo pone de relieve el informe presentado este miércoles por CCOO, el cual alerta de que la mejora de los datos de los últimos años, en 2025 los accidentes laborales descendieron un 1,3 %, no responde a una mayor prevención, sino a cambios estructurales del mercado laboral.

Durante la presentación este miércoles, el secretario general del sindicato, Unai Sordo, y su responsable de Salud Laboral, Mariano Sanz, atribuyeron esta brecha de género a varios factores: la mayor parcialidad del empleo femenino y el peso de los cuidados. A ello se suma que, entre la población española que declara tener un problema de salud mental, el 36% los vincula al trabajo, porcentaje que escala hasta el 49% en mujeres.

El informe de CCOO también pone el foco en la desigualdad entre profesiones, ya que los trabajadores manuales registran índices de siniestralidad hasta 500 veces superiores a los trabajadores técnicos. Así, el 16% de los peones de la industria manufacturera sufrieron un accidente de trabajo en el año 2025.

En el caso de la edad, los accidentes de trabajo con baja con mayor incidencia se sitúan en la franja de entre 16 y 19 años, mientras que la mayor incidencia de la mortalidad laboral la tienen los trabajadores mayores de 60 años. En este sentido, Sordo ha advertido de que se están incrementando mucho las patologías no traumáticas relacionadas con infartos o con ictus, «donde el vínculo con la edad es bastante evidente».

«Hay sectores donde el envejecimiento de la población ocupada es un problemón en términos de salud y de seguridad en el puesto de trabajo y queremos que se habiliten los coeficientes de reducción para que los trabajadores mayores en sectores con especial incidencia de accidentes puedan jubilarse anticipadamente», ha apuntado Sordo.

En el caso de la nacionalidad, los trabajadores procedentes de Ecuador, Colombia, Marruecos y Senegal duplican los índices de incidencia de los españoles. CCOO relaciona este dato con la concentración de estos trabajadores en sectores donde hay más accidentes, como la construcción que, según Sordo, sigue siendo un agujero negro para la siniestralidad, y también con la mayor situación de vulnerabilidad de estos trabajadores a la hora de exigir sus derechos.

«Alguien que está en una situación de vulnerabilidad o de irregularidad no puede exigir unas medidas de prevención, no puede exigir un arnés porque se puede ir a la calle, y tiene una tendencia a tener un accidente infinitamente superior», ha subrayado Sordo, que cree que el proceso de regularización de migrantes que arranca mañana podría tener un efecto positivo sobre las tasas de siniestralidad de los trabajadores extranjeros «en la medida en que les da fuerza para poder ejercer el derecho de exigir condiciones de trabajo y condiciones de seguridad».