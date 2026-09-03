Eiffage participa en la transformación de IFEMA y Valdebebas para el Gran Premio de España de F1

Eiffage refuerza su posicionamiento como actor clave en grandes infraestructuras internacionales con su participación en la construcción del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, bautizado como Madring, y en la ampliación de los pabellones 1 y 2 de IFEMA Madrid.

Esos pabellones ampliados albergarán la nueva zona de Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, que se celebrará en la capital por primera vez en su historia reciente.

El proyecto avanza actualmente en distintas fases de ejecución en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, que se preparan para acoger una de las grandes citas del calendario deportivo internacional.

Ampliación de pabellones

La construcción del trazado se desarrolla mediante una UTE formada por Acciona y Eiffage Construcción, mientras que la ampliación de los pabellones 1 y 2 del recinto ferial corre íntegramente a cargo de Eiffage Construcción.

En palabras de José Manuel Martínez, CEO de Eiffage Energía Sistemas y delegado del grupo en España y Portugal, la participación conjunta «refleja el valor de nuestra colaboración interna» y permite ofrecer soluciones integrales para infraestructuras de alta complejidad.

El directivo añade que la combinación de Eiffage Construcción y Eiffage Energía Sistemas aporta innovación, eficiencia y seguridad a un proyecto que sitúa a Madrid entre los grandes referentes internacionales del motor.

Instalaciones temporales

Las actuaciones en los pabellones contemplan la construcción de dos nuevos edificios y la instalación de estructuras temporales para albergar los garajes, el área logística de los equipos y las zonas VIP durante el Gran Premio.

Una vez celebrada la carrera, las instalaciones temporales se desmontarán y los pabellones ampliados pasarán a ser adicionales permanentes del centro ferial, que recuperará así su uso habitual para exposiciones.

Con ese planteamiento, la infraestructura construida para un evento puntual queda integrada de forma definitiva en la actividad ordinaria de IFEMA Madrid una vez finalizado el campeonato.

Seguimiento con drones

Para disponer de una visión continua y actualizada del avance de las obras, el equipo de drones de la compañía desarrolla un programa de levantamientos topográficos semanales en los pabellones de IFEMA y en el trazado del circuito.

Los vuelos se realizan mediante misiones automáticas diseñadas para la captura de datos LiDAR y fotogramétricos de alta precisión, con solapes longitudinales y transversales optimizados para maximizar el detalle del modelo.

Estas operaciones se coordinan previamente con el equipo de seguridad de IFEMA y con las entidades aeroportuarias correspondientes, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos operativos y normativos.

Los drones incorporan sistemas de posicionamiento RTK/PPK, apoyados en puntos de control en tierra, lo que permite alcanzar precisiones centimétricas en cada levantamiento realizado sobre el terreno.

Instalaciones del Pit Building

El Grupo Eiffage Energía Sistemas asume la ejecución de todas las infraestructuras de instalaciones del Pit Building necesarias para adaptar estos espacios a los exigentes estándares de una competición de primer nivel.

Las actuaciones incluyen instalación eléctrica de baja y media tensión, sistemas de alumbrado, climatización y ventilación, protección contra incendios, telecomunicaciones, un sistema de control centralizado (BMS) y fontanería y saneamiento.

Este alcance integral convierte a la filial energética del grupo en responsable de prácticamente la totalidad de los sistemas técnicos que sostienen el funcionamiento diario del edificio durante la competición.

Protección contra incendios

El grupo, a través de su filial Proteknia Fire, es el encargado de la instalación completa de protección contra incendios, un proyecto de seguridad de alta exigencia técnica en una infraestructura llamada a ser referente internacional.

Los trabajos que se ejecutan actualmente incluyen el sistema de detección manual y automática de incendios, la red de bocas de incendio, la red de rociadores y un sistema de preacción específico para la zona de Boxes.

Cada uno de estos sistemas debe cumplir los más altos estándares de calidad, dado el volumen de público y de personal técnico que se concentrará en el Pit Building durante el Gran Premio.

Infraestructura eléctrica

El grupo participa también en el diseño y la ejecución de la infraestructura de media y baja tensión del circuito Madring, así como en su alumbrado, un capítulo separado del trabajo realizado en el Pit Building.

El alcance contempla la ejecución de dos centros de transformación prefabricados de superficie, cada uno equipado con dos transformadores de 630 kVA mediante celdas Free SF-6, integrados en anillo bidireccional con la red de media tensión de IFEMA.

A ello se suma el despliegue de líneas subterráneas de media tensión para el anillo eléctrico entre los centros de IFEMA y de líneas de baja tensión para los cuadros de alumbrado del circuito y las gradas.

Sistemas de telecontrol

El sistema ha sido diseñado para ser telecontrolado desde un puesto de control que monitoriza alarmas y se anticipa a posibles incidencias tanto en la red como en los equipos instalados.

El diseño de los edificios y de la infraestructura eléctrica ha sido concebido para ser comunicable, flexible y duradero en el tiempo, con marcas líderes del sector tecnológico y capacidad para integrar futuras soluciones.

Con esta actuación, el Grupo Eiffage demuestra de nuevo su capacidad técnica, experiencia multidisciplinar y compromiso con proyectos estratégicos de gran complejidad, contribuyendo a que Madrid se consolide como sede de grandes citas internacionales.