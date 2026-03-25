La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso rojo en Tenerife debido a las lluvias torrenciales que ha dejado la borrasca Therese en la isla. Ante estas circunstancias, el gabinete de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, ha declarado en la cuenta de X que aquellas personas que trabajen en algunas de las zonas en donde la AEMET ha decretado avisos naranjas o rojos, reduzcan o modifiquen su jornada, puesto que es un derecho reconocido con el fin de que el trabajador pueda ejercer su profesión con seguridad.

Asimismo, Díaz ha subrayado que el trabajador dispone de cuatro días de permiso por imposibilidad de acudir al centro de trabajo, hasta que desaparezcan las circunstancias que impiden esa movilidad, en este caso, los avisos por lluvia y viento.

‼️ Cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas puedes reducir o modificar tu jornada. 🔹 Dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo. 👉 La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de la normativa. https://t.co/Kll5EwRvCO — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 25, 2026

Durante esos días, el trabajador percibirá el 100% de su salario aunque no acuda, hasta que desaparezcan las circunstancias que impiden esa movilidad, en este caso, los avisos por lluvia y viento.

Además de Tenerife, la AEMET ha activado el aviso naranja en varias zonas de la España peninsular, como en el litoral sur de Tarragona y el interior norte de Castellón, donde se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h.

Y en aviso amarillo está la costa gallega, asturiana, cántabra, vasca y gaditana, debido a diversos fenómenos costeros. Por otro lado, encontramos avisos por viento en el pirineo oscense y en varias zonas de Teruel, Zaragoza y Lleida.

De igual forma, si pasados cuatro días la situación no mejora, las empresas pueden optar por decretar un ERTE de fuerza mayor y los trabajadores no pueden ser sancionados si se acogen a este permiso, y si son sancionados por ello, el Ejecutivo podrá iniciarse un procedimiento sancionador. En caso de que se prolongue el permiso, la empresa no podrá suspender el contrato ni reducir la jornada del trabajador, pudiendo optar por el teletrabajo si se pudiera.

Huelga en la AEMET

Hay que destacar que también desde la AEMET han anunciado paros en Semana Santa.

Así, los sindicatos que representan a los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han convocado dos días de huelga, el 29 de marzo y el 3 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, lo que afectará previsiblemente al tráfico aéreo y las procesiones y cofradías.

Los empleados del organismo público piden, entre sus reivindicaciones, «que se ingresen a la plantilla de AEMET otras 800 personas», además de sus demandas salariales.