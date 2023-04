Decathlon se pasa el juego con la mochila nevera que sólo los más ‘pro’ llevarán

Estamos ya en primavera y eso supone que empezaremos en breve a disfrutar de salidas a la playa, a la montaña o a la piscina, si no lo has hecho ya, por lo que hay que prepararse con todo lo necesario para que la experiencia sea completa y no te falte de nada en ningún momento. Hoy te mostramos una nevera portátil de Decathlon que está arrasando en ventas gracias a su versatilidad y a lo muchísimo que puedes aprovecharla durante todo el año, más aún en época de primavera-verano… ¡está arrasando en ventas!.

Decathlon ofrece en sus establecimientos mucho más que material deportivo, también ofrece accesorios o complementos que pueden ser parte de tu vida de forma muy productiva, sobre todo cuando llega el buen tiempo y quieres disfrutar al máximo de los diferentes espacios exteriores que formen para de tu entorno. La cadena francesa cuenta con un catálogo prácticamente infinito en el que encontrar todo lo que puedas necesitar para ir a la playa o la montaña.

La nevera flexible de Decathlon que cambiará tu verano

Se trata de la Nevera flexible eléctrica de camping 30 litros Quechua Ice Fresh, una maravilla de nevera portátil que te puedes llevar fácilmente a cualquier lugar ya que resulta práctica y muy fácil de transportar, casi como si fuera una mochila. Actualmente tiene un precio de 134,99€, una inversión que realmente merece la pena si sueles salir a la playa o la montaña, ya que se va a convertir en imprescindible para ti.

Esta fantástica nevera flexible de Decathlon destaca en primer lugar por su flexibilidad, ya que puedes doblarla para guardarla sin que apenas ocupe espacio cuando no la vas a utilizar, siendo además eléctrica para conectarse tanto a la red eléctrica como a la toma del mechero del coche. Entre sus muchas características destacan las siguientes:

Grandes propiedades isotérmicas, ya que conserva los alimentos hasta 96 horas sin necesidad de utilizar un acumulador de frío .

. Funciona con una toma de corriente de 220 V o una toma de mechero coche de 12 V.

Fácil de utilizar gracias a su amplia abertura con cremallera .

. Amplio espacio de almacenaje, con una bolsa estanca en el interior y 3 bolsillos exteriores.

30 litros de capacidad .

. Puedes desinflarla después de cada uso para guardarla fácilmente.

Asa bandolera ajustable y protección acolchada para proporcionar total comodidad al cargarla.

Ligera, con un peso de 2,7 kg estando vacía.

Si este verano quieres irte a la playa durante horas sin preocuparte de que la comida y la bebida se estropeen, sin duda esta nevera flexible de Decathlon será todo un puntazo.