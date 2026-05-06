El sector del aceite español no para de crecer en Estados Unidos (EEUU) y se ve capacitado para sortear todas las dificultades que se presenten. De hecho, ha sido capaz de resistir la incertidumbre internacional. El país está a punto de convertirse en el principal consumidor mundial de este alimento, por lo que el margen de crecimiento todavía es amplio. Estas son algunas de las conclusiones de la mesa redonda titulada Retos y oportunidades del aceite de oliva español, organizada por OKDIARIO.

En ella, grandes profesionales del sector del aceite han explicado su opinión sobre el futuro del sector. En concreto, la mesa ha estado compuesta por Pedro Barato, presidente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español; Antonio Luque, presidente de Dcoop; y Rafael Pico, director general de Asoliva.

Además de la proyección del sector en EEUU, los participantes han analizado otros retos y oportunidades como el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, el pacto comercial con la India, el consumo en España o el problema del agua.

En cuanto a la posición que tiene España internacionalmente, Pico ha aseverado que el aceite español «es líder absoluto», con una gran proyección en el exterior. «El 70% de lo que produce España se exporta», ha revelado. De todo lo que se vende fuera, «el mercado más importante es EEUU».

EEUU representa «el 50% del consumo mundial fuera de la Unión Europea», y las proyecciones apuntan a que se va a convertir «en el mayor importador del mundo» en 2030, «superando al consumo propio de España».

Según Pico, en la nación norteamericana hay «un consumidor que está muy preocupado por la salud», caldo de cultivo perfecto para la expansión del aceite español, dado que es la «grasa más saludable que existe en el mundo».

«El consumidor americano, como decía, le da mucha importancia a las bondades saludables del aceite de oliva», asegura el director general de Asoliva. Además, recientemente, «se han publicado las directrices saludables por parte de la FDA que enmarcan por primera vez al aceite de oliva como un alimento fundamental y saludable, promocionando su consumo».

El aceite español seguirá apostando por EEUU

Por su parte, Barato ha recordado que los aranceles «no son buenos», más cuando aún no se sabe cuál va a ser su porcentaje exacto. Sin embargo, «el sector del aceite de oliva en España» está apostando con fuerza «por EEUU».

«Es más, vamos a hacer una campaña en tres años de 22 millones de euros en EEUU», ha desvelado el profesional. «Por lo tanto, para nosotros es un mercado superestratégico fuera de la Unión Europea; es el mejor mercado que tenemos con arancel y sin arancel», ha declarado.

Es decir, el sector va a «seguir trabajando en el mercado de EEUU», pase lo que pase. «Lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido muy bien recibido», ha desvelado Barato.

Y es que los estantes de los supermercados estadounidenses ya han cambiado: «Antes era Made in Italy, pero hoy tenemos marcas españolas». Pese a que ese recorrido ya está ahí, el presidente de la organización interprofesional ha asegurado que tienen «un potencial tremendo».

«La geopolítica trae consecuencias, pero nosotros no podemos quedarnos solamente en criticarla, sino que tenemos que aportar soluciones», ha aseverado Barato. «Cuantos más problemas nos pongan, cuanto más trabas, más esfuerzo tenemos que hacer para que ese mercado no caiga, porque para nosotros es de vital importancia», ha sentenciado.

Por otro lado, Luque ha lamentado la incertidumbre global que hay en estos momentos, aunque ha asegurado que, pese a ello, «el consumo se está manteniendo». «No hay ningún mercado que pueda sustituir a EEUU en este momento», ha aseverado.

«Hay que seguir trabajando, pensando en el futuro y viendo cómo podemos hacer que se incrementen los consumos», ha asegurado. «La Interprofesional está haciendo un trabajo importante y hay que continuar con ello», ha afirmado el presidente de Dcoop. En cuanto al tema de los aranceles, Luque considera que es importante que, dentro de la Unión Europea, hubiera una unión «con una sola voz».

«A mí lo que más me preocupa es que tengamos posturas muy distintas y que el señor Trump pudiera caer en la tentación de hacer actuaciones discriminatorias de unos países frente a otros, actuar de forma distinta, es decir, aranceles mucho más altos para España que para Italia, o aranceles más altos para España que para Portugal y Grecia», ha advertido.

«Las administraciones nos dicen: No, eso no puede ser, somos una unidad económica. Pero hoy tenemos aranceles en aceituna de mesa negra para España y no los tenemos para Portugal, Grecia o Italia», ha lamentado.

«Para nosotros, es fundamental que la Unión Europea se mantenga unida en una postura, la que sea, pero en una sola postura, la misma para todos», ha reclamado Luque. Si eso se consigue, habría que «seguir negociando con Trump para intentar evitar esos aranceles que siempre son malos».