Colas kilométricas en Leroy Merlin desde ahora por el mini lavavajillas perfecto para pisos pequeños que no ocupa nada
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No todas las cocinas tienen espacio para contar con un lavavajillas grande. De hecho, en muchos pisos pequeños directamente ni se plantea, ya sea por falta de hueco o porque hacer una instalación complica más de lo que soluciona. Y por ello, al final, mucha gente acaba fregando a mano simplemente porque no le encaja otra opción. Pero en ese contexto es donde los modelos compactos empiezan a tener sentido y entre los que existen en el mercado parece que Leroy Merlin cuenta con uno en concreto que está gustando mucho, por todo lo que ofreces, sus características y su precio.
Este tipo de lavavajillas «mini», no son una novedad, pero sí se ven cada vez más, sobre todo en estudios, apartamentos pequeños o viviendas de alquiler donde no apetece meterse en obras. Y como decimos, entre los que más gustan está el de Leroy Merlin que sin embargo, sólo se vende online. Se trata en concreto del modelo WASH CLEAN de Kitchen Move, que ahora se puede encontrar por 219,99 euros. Es pequeño de modo que puede ponerse sin problema sobre la encimera y, lo más importante, no necesita una instalación fija para empezar a funcionar. Eso cambia bastante las reglas del juego para quien tiene poco espacio o no quiere complicarse.
Leroy Merlin tiene el mini lavavajillas perfecto para pisos pequeños
Lo primero que hay que tener claro es que este no es un lavavajillas convencional en pequeño, sino un aparato pensado para un uso muy concreto. Mide aproximadamente 45,4 cm de ancho, 41 de fondo y 49 de alto, así que cabe en sitios donde uno normal ni se plantearía. Eso lo hace especialmente útil en cocinas pequeñas, pero también en oficinas, segundas residencias o incluso en habitaciones con una pequeña zona de cocina. De este modo, no es raro verlo en pisos de estudiantes o en apartamentos donde cada centímetro cuenta.
La capacidad es para tres cubiertos, lo que en la práctica se traduce en una o dos personas. No está pensado para acumular vajilla de todo el día, sino más bien para evitar estar fregando constantemente. Es más una solución práctica que un sustituto total.
Un lavavajillas que no requiere de instalación
Aquí es donde está uno de sus puntos fuertes. Este mini lavavajillas tiene un depósito de agua integrado de 7,5 litros, lo que permite usarlo sin conectarlo directamente a una toma de agua. Lo llenas, eliges programa y funciona, algo que resulta clave si en tu casa no puedes hacer cambios, si tienes una cocina sin preinstalación o simplemente casos en los que no quieres meterte en obras. Es colocar, enchufar y usar, sin más.
Evidentemente, también se puede conectar como un lavavajillas normal si se quiere, pero el hecho de que no sea obligatorio le da mucha más flexibilidad. Y eso es justo lo que buscan muchos usuarios.
Programas básicos pero suficientes
No es un aparato complicado, y eso se nota también en sus funciones. Tiene cinco programas: Eco, Rápido, Una Hora, Esterilizar y Cristal. No hay decenas de opciones, pero tampoco hacen falta para el uso que se le va a dar. El manejo se hace además desde una pantalla LED con controles táctiles bastante simples. Y también permite programar el inicio con hasta 24 horas de antelación, algo útil si quieres dejarlo preparado. En cuanto al consumo, utiliza unos 5,5 litros de agua por ciclo, que no es especialmente alto. De hecho, en muchos casos puede ser más eficiente que lavar a mano, sobre todo si no se controla el gasto.
Cómo rinde en el día a día
Aquí conviene ajustar expectativas ya que no se trata de un lavavajillas de gama alta ni pretende serlo. Pero para platos, vasos y utensilios del día a día funciona bien, sobre todo si no se deja que la suciedad se acumule demasiado. El sistema de lavado de 360° ayuda a que el agua llegue a todo el interior, algo importante en un espacio tan compacto. No hace milagros, pero cumple con lo que se espera en este tipo de producto. En cuanto al ruido, se sitúa en torno a los 58 dB. No es silencioso del todo, pero tampoco molesto, sino que se puede usar sin problema en cocinas abiertas o en espacios pequeños sin que resulte incómodo.
Por otro lado, puede que si tienes opción de usar un lavavajillas grande o que sea convencional te resulte lo mejor, pero cuando no se tiene espacio o posibilidad de instalar este electrodoméstico, este de Leroy Merlin te salva o te puede evitar de tener que lavar a diario, los platos a mano. Incluso te lo puedes llevar a otra vivienda en el caso de mudanza o tenerlo en la segunda vivienda sin mayor problema. Ese detalle, que puede parecer menor, es algo que muchos valoran cuando no quieren depender de una cocina fija.
En definitiva, por 219,99 euros, este mini lavavajillas de Leroy Merlin no es el más barato, pero tampoco se sale de lo habitual en este tipo de productos. A cambio, ofrece comodidad, tamaño reducido y facilidad de uso. No va a cambiar la forma de limpiar de todo el mundo, pero sí puede hacerlo en cocinas donde hasta ahora no había alternativa. Y en ese tipo de situaciones, se convierte en un aparato bastante útil.
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